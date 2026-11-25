'சபரிமலை தரிசனத்திற்கு அனுமதி கோரி திருநங்கை மனு'- விசாரணைக்கு ஏற்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு
"கேரளத்தில் உள்ள திருக்கோயில் சம்மந்தமாக தாக்கல் செய்த இந்த வழக்கு எப்படி விசாரணைக்கு உகந்தது?" என மனுதாரரிடம் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : November 25, 2026 at 3:49 PM IST
சென்னை: சபரிமலை ஐயப்பன் திருக் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்க உத்தரவிடக் கோரிய மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க மறுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி அமர்வு, அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.
தமிழ்நாடு மூன்றாம் பாலினத்தவர் நல வாரியத்தின் உறுப்பினரும், சென்னையை சேர்ந்த திருநங்கையுமான அனுஸ்ரீ என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "சபரிமலை ஐயப்பன் திருக்கோயிலில் என்னை சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்க திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
மேலும் அந்த மனுவில், "கடந்த 2012- ஆம் ஆண்டு முதல் சபரிமலை சென்று வருகிறேன். கடந்த ஜனவரி மாதம், 15 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுடன் சபரிமலைக்கு சுவாமி தரிசனத்துக்கு செல்ல முயன்ற போது எந்த காரணமும் கூறாமல் பம்பையில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டோம். இது சம்மந்தமாக திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு, கேரளம் அரசுக்கு மனு அளித்தும், இதுவரை அதனை பரிசீலிக்கவில்லை என்பதால், பாலின பாகுபாடு காட்டாமல், சபரிமலை செல்ல அனுமதிக்கும் படி தேவசம் போர்டுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (நவம்பர் 25) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதிகள், கேரளத்தில் உள்ள திருக்கோயில் சம்மந்தமாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த இந்த வழக்கு எப்படி விசாரணைக்கு உகந்தது? மேலும், இதே கோரிக்கையுடன் கேரளம் உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. எதிர்மனுதாரர்கள் கேரளத்தில் உள்ளதாகக் கூறி மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க மறுப்புத் தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து, கேரளம் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகுவதாகக் கூறி, மனுவைத் திரும்பப் பெறுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை ஏற்றுக் கொண்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, அந்த மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.