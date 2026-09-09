நெல்லையில் கொட்டப்பட்ட கேரள கழிவுகளுக்கு தீ வைப்பு - மர்ம நபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு
கேரளக் கழிவுகளுக்கு தீ வைத்தது தொடர்பாக முன்னீர்பள்ளம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 9, 2026 at 5:04 PM IST
திருநெல்வேலி: செங்குளம் பெரியகுளத்தில் கொட்டப்பட்டிருந்த கேரளக் கழிவுகளுக்கு இரவோடு இரவாக தீ வைத்து சென்ற மர்ம நபர்களை தேடும் பணியில் காவல் துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
திருநெல்வேலி - கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள செங்குளம் பெரியகுளம் பகுதியில் மோட்டார் வாகன உதிரிபாகங்கள், வீடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களின் கழிவுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கழிவுகள் கொட்டப்பட்டிருந்தன. அந்த கழிவுகளில் கேரள மாநிலத்தின் மருத்துவக் கழிவுகளும் இருந்துள்ளன.
இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள நீர்நிலைகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் மத்தியில் இந்த கழிவுகள் கொட்டப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக, செங்குளம் பெரியகுளத்தின் பொதுமக்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இரவோடு இரவாக மர்ம நபர்கள் அந்த கழிவுகளுக்கு தீ வைத்து எரித்துள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் இருந்து பல கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு கரும்புகை எழுந்ததால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், நீர்நிலைகளில் கழிவுகளை கொட்டியதாக முன்னீர்பள்ளம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கழிவுகளை யார் கொண்டு வந்து கொட்டியது? தீ வைத்தவர்கள் யார்? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நெல்லை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கேரளாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
கேரள கழிவுகள் கொட்டி தீ வைப்பு -சமூக விரோதிகளுக்கு வலை#keralawaste | #tirunelveli | #fire | #kerala | #nellai | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/tdP8zxc1y5— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 9, 2026
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இதனைத் தொடந்து, அந்த வழக்கில் பலர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த நிலையில், மீண்டும் கேரள மாநிலத்தின் கழிவுகள் செங்குளம் பெரியகுளம் பகுதியில் கொட்டப்பட்டு தீ வைத்து எரிக்கப்பட்ட சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், செங்குளம் பெரியகுளத்தைச் சேர்ந்த மக்கள், இந்தப் பகுதியில் இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயல்களைத் தடுக்கவும், நீர்நிலைகளைப் பாதுகாக்கவும் நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகமும், காவல்துறையும் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, கழிவுகளுக்கு தீ வைத்த மர்ம நபர்களை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.