ETV Bharat / state

EXCLUSIVE | தமிழக எல்லையில் உள்ள ஆறுகளில் குளிக்க தடை; கேரள பஞ்சாயத்துகளின் அதிரடிக்கு என்ன காரணம்?

அகழி பஞ்சாயத்தில் இதுவரை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கவில்லை. ஆனால் சோலையூர் பஞ்சாயத்தில் விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு சிறிய அளவில் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது என்று அகழி பஞ்சாயத்து தலைவர் ஷிபு கூறினார்.

அகழி கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் ஷிபு
அகழி கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் ஷிபு
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BY எஸ்.சீனிவாசன்

கோவை: தமிழக எல்லையில் உள்ள ஆறுகளில் குளிப்பதற்கு கேரள பஞ்சாயத்துகள் தடை விதித்திருப்பதால், தமிழக சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் கடும் வறட்சி நிலவுகிறது. குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் மழை பொழிவு இல்லாததால் நீரோடைகள் மற்றும் ஆறுகளில் தண்ணீர் வரத்து மிகவும் குறைந்து விட்டது.

கோவையின் முக்கிய நீராதரமான சிறுவாணியிலும், நீலகிரியில் உற்பத்தியாகி கேரளம் வழியாக கோவைக்கு வரும் பவானி ஆற்றிலும் தண்ணீர் வரத்து குறைந்துள்ளது. இரு நதிகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்யாததே இதற்கு காரணம்.

இந்த இரு ஆறுகளும் கேரள எல்லையான ஆனைக்கட்டி பகுதியில் இருந்து தமிழகத்திற்குள் வருகிறது. தற்போது இந்த ஆறுகளில் தண்ணீர் குறைந்துள்ளதால் தமிழக எல்லை பகுதியான கேரளத்துக்கு உள்பட்ட அட்டப்பாடி பகுதியில் ஆறுகளில் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீர்வரத்து குறைந்து காணப்படும் ஆறு

அட்டப்பாடியில் உள்ள அகழி கிராம பஞ்சாயத்து பகுதியில் பவானி ஆறும், சிறுவாணி ஆறும் பாய்கின்றன. இந்த ஆண்டு பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால், இந்த இரண்டு ஆறுகளிலும் நீர்மட்டம் மிகவும் குறைந்து காணப்படுகிறது. இப்பகுதியிலுள்ள பழங்குடியின மக்கள் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் குடிநீருக்காக இந்த ஆறுகளையே முழுமையாக நம்பியுள்ளனர்.

தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் தமிழகத்தின் கோவை அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இருந்தும் கேரளாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் இந்த ஆறுகளுக்கு வந்து செல்கின்றனர்.

இந்த ஆறுகளில் குறைந்த அளவு நீர் ஓடும் நிலையில், சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் குளிப்பதால் நீர் மாசுபடும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் குடிநீர் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, அடுத்த 40 நாட்களுக்கு அல்லது மழை பெய்யும் வரை சுற்றுலா பயணிகள் ஆறுகளில் இறங்குவதற்கு அகழி கிராம பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.

இது குறித்து அகழி கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் ஷிபு கூறுகையில், "சுற்றுலா பயணிகள் இப்பகுதிக்கு வருவதில் எவ்விதத் தடையும் இல்லை. ஆனால் குடிநீர் மாசுபடுவதை தவிர்க்கவே ஆறுகளில் இறங்குவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆறுகளில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் அந்த பகுதி ஆழமாகவும் சேறும் சகதியுமாக இருப்பதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் சேற்றில் சிக்கி உயிர் இழக்கும் அபாயம் உள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கோவையை சேர்ந்த 2 கல்லூரி மாணவர்கள் ஆற்றில் இறங்கி உயிரிழந்தனர்.

சோலையூர் பஞ்சாயத்தின் அறிவிப்பு பலகை

அகழி பஞ்சாயத்தில் இப்போது வரை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படவில்லை. ஆனால், சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் கூடும் சோலையூர் பஞ்சாயத்தில் விதிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு சிறிய அளவில் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, இதுபோன்ற வறட்சிக் காலங்களில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், சுற்றுலா பயணிகள் எப்போதும் போல் வரலாம்" என்று அவர் கூறினார்.

ஆறுகளில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், விடுமுறையைக் கழிக்க ஆர்வத்துடன் வந்த தமிழக சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்கின்றனர்.

TAGGED:

RIVER BATH
BAN BATHING IN RIVER
KERALA VILLAGE PANCHAYAT
ஆறுகளில் குளிக்கத் தடை
BAN BATHING RIVERS KERALA BORDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.