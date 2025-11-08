ETV Bharat / state

'கவனிச்சுட்டு போகணுமா' வெளிமாநில டூரிஸ்ட்களை குறி வைத்து லஞ்சம்? - கேரள இளைஞர் குற்றச்சாட்டு!

கொடைக்கானலில் லஞ்சம் வாங்கும் விவகாரம் தொடர்பாக, உயரதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேரள இளைஞர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

போலீசார் லஞ்சம் வாங்குவதாக வீடியோ வெளியிட்ட இளைஞர்
போலீசார் லஞ்சம் வாங்குவதாக வீடியோ வெளியிட்ட இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 9:54 PM IST

திண்டுக்கல்: வெளிமாநில சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனத்தை குறி வைத்து, போலீசார் லஞ்சம் வாங்குவதாக கேரளாவை சேர்ந்த இளைஞர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிரபல சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. 'மலைகளின் இளவரசி' என்றழைக்கப்படும் கொடைக்கானல் குளிர்ந்த, பனிமூட்டத்துடன் கூடிய பசுமையான போர்வை போர்த்தியது போன்று காட்சியளிப்பதால் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலத்தை சேர்ந்த பலரும் இங்கு வருவது வழக்கம்.

அங்குள்ள சுற்றுலாத் தலத்தை கண்டு ரசிக்கும் மக்கள், நட்சத்திர ஏரியில் படகு சவாரி, ஏரிச்சாலையில் சைக்கிள் மற்றும் குதிரை சவாரி செய்து மகிழ்வார்கள். இதனால், நாளுக்கு நாள் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை கொடைக்கானலில் அதிகரித்துள்ளது.

குறிப்பாக, மலையாளத்தில் வெளியான ‘மஞ்சும்மல் பாய்ஸ்’ திரைப்படத்திற்கு பிறகு கொடைக்கானல் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. அதிலும், கேரளாவிலிருந்து அதிகளவில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், கடந்த வாரம் கேரள மாநிலத்தில் இருந்து இப்ராஹிம் என்ற இளைஞர் தனது நண்பர்களுடன் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்துள்ளார். இதற்காக, மலைச்சாலை வழியாக வந்த போது, தரைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள சோதனை சாவடியில் இருந்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்த நெகிழி பாட்டிகள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். பின்னர், இ-பாஸ்யையும் சோதனை செய்துள்ளனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, கொடைக்கானல் மலைச்சாலை என்பதாலும், இரவு நேரம் என்பதாலும் இந்த சமயத்தில் மேலே செல்ல அனுமதிக்க முடியாது எனக் கூறியதாகவும், ஏன் என்று கேட்டபோது மலைச்சாலையில் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதாலேயே அனுமதி இல்லை என போலீசார் கூறியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், கொடைக்கானல் செல்ல வேண்டும் என்றால், எங்களை கவனித்துவிட்டு (பணம் கொடுத்துவிட்டு) செல்லலாம் என காவல்துறையினர் கூறியதாக கேரள மாநில இளைஞர் ஒருவர் வீடியோ ஒன்றை சமூகவலைத் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும் அந்த வீடியோவில், கொடைக்கானல் தரைப்பகுதியில் இருந்து மலைச்சாலை வழியாக செல்லும் வெளிமாநில பதிவு எண் கொண்ட வாகனங்களை, குறிப்பாக கேரளாவை சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனத்தை நிறுத்தி விசாரிப்பதாகவும், வாகனத்தின் ஆவணங்கள் அனைத்து சரியாக இருந்தாலும் லஞ்சம் கேட்பதாகவும் அந்த இளைஞர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி, “இதுபோன்ற தவறுகள் நடந்தால் எப்படி சுற்றுலா மேம்படும். இதனை உயர் அரசு அதிகாரிகள் கவனிக்க வேண்டும். இதுபோல நடந்து கொண்டால் சுற்றுலாப் பயணிகள் மீண்டும் வருவார்களா? ஏன் நான் வர வேண்டும் என நினைப்பேனா? இது மிகப்பெரிய தவறு” என்றும் கூறியுள்ளார்.

