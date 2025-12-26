சூடுபிடிக்கும் சபரிமலை கோயில் தங்கம் திருட்டு வழக்கு - திண்டுக்கல் நகை வியாபாரியிடம் கேரளா போலீசார் விசாரணை
சபரிமலை கோயிலில் தங்கம் மாயமான வழக்கில் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த மணி என்ற பாலசுப்பிரமணியன் என்பவர் சம்மந்தப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
Published : December 26, 2025 at 3:20 PM IST
திண்டுக்கல்: சபரிமலை கோயில் தங்கம் திருட்டு வழக்கில் திண்டுக்கல் நகை வியாபாரியிடம் கேரளா சிறப்பு விசாரணை குழு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கேரள மாநிலம் பத்தினம்திட்டா மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் உள்ளது. கடந்த 2019-ம் ஆண்டு இந்த கோயில் கருவறை வாசலின் இருபுறமும் உள்ள, துவார பாலகர்கள் சிலைகளின் தங்க கவசங்கள் கழற்றப்பட்டு செப்பனிடும் பணிக்காக சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதில், திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு கவசங்களை ஒப்படைத்த போது அதன் எடை 42.8 கிலோவாக இருந்தது. ஆனால், கவசங்கள் செப்பனிட்ட பிறகு மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட்ட போது, 4.54 கிலோ தங்கம் குறைந்து அதன் எடை 38 கிலோவாக இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இது தொடர்பான வழக்கை கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரித்த நீதிபதிகள் ராஜா விஜயராகவன் மற்றும் கே.வி.ஜெயக்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டது. இதனிடையே 2019 ஆம் ஆண்டு, சபரிமலை கோயிலின் துவார பாலகர் சிலைகள் மீதான தங்க முலாம் பூசப்பட்ட தகடுகளை, தாமிரத் தகடுகளாக தவறாக பதிவு செய்ததாக துணை ஆணையர் முராரி பாபுவை திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு பணியிடை நீக்கம் செய்தது.
சபரிமலையில் தங்கம் மாயமான வழக்கில், இடைத்தரகர் உன்னிகிருஷ்ணன், தேவசம் போர்டு துணை ஆணையர் முராரி பாபு, செயலாளர் ஜெயஸ்ரீ, செயல் அலுவலர் சதீஷ், நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீகுமார், திருவாபரண பெட்டியின் முன்னாள் ஆணையர் பைஜு உள்ளிட்ட 9 அதிகாரிகள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக தேவசம் போர்டு முன்னாள் நிர்வாக அதிகாரி எஸ்.சிவகுமார் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதில், அவர் 400 கிராம் தங்கத்தை கர்நாடக மாநிலம் பல்லாரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த தங்க வியாபாரி கோவர்தன் என்பவரிடம் கொடுத்தது தெரிய வந்தது. இதன்பேரில், பல்லாரி சென்ற சிறப்பு விசாரணை குழு அதிகாரிகள், தங்க வியாபாரி கோவர்தன் மற்றும் ஸ்மார்ட் கிரியேஷன் நிறுவன தலைமை செயலதிகாரி பங்கஜ் பண்டாரி ஆகியோரை கைது செய்து திருவனவந்தபுரம் அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
இவர்கள் இருவரும் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், தங்கம் மாயமான வழக்கில் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த மணி என்ற பாலசுப்பிரமணியன் என்பவர் சம்மந்தப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. மணி என்ற பாலசுப்பிரமணியன், தங்கநகைகளை உருக்கி விற்பனை செய்து வரும் தொழில் செய்து வருகிறார்.
இதனையடுத்து, சிறப்பு விசாரணைக் குழுவின் டிஎஸ்பி சுரேஷ்பாபு தலைமையிலான போலீசார் இன்று காலை திண்டுக்கல் வந்தனர். அவர்கள் திண்டுக்கல் போலீசாரின் உதவியுடன், ராம் நகரில் உள்ள மணி என்ற பாலசுப்பிரமணியன் இல்லத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நகை திருட்டு வழக்கில் திண்டுக்கல் வியாபாரியிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.