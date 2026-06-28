ETV Bharat / state

இளையராஜா பூர்வீக வீட்டின் முன்பு இசைத்து மகிழ்ந்த கேரள இசைக் கலைஞர்கள்

வயலின் இசைக்கருவிகளின் வாயிலாக இளையராஜாவின் பாடல்களை கேரள கலைஞர்கள் இசைத்து மகிழ்ந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

கேரள இசைக் கலைஞர்கள்
கேரள இசைக் கலைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 5:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: இசைஞானி இளையராஜாவின் பூர்வீக வீட்டின் முன்பாக கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இசைக்கலைஞர்கள் வயலின் இசைக்கருவி மூலம் அவரின் பாடல்களை இசைத்து மகிழ்ந்தனர்.

தமிழ்த் திரையுலகின் அடையாளமாகவும், சிம்பொனி இசையின் வாயிலாக உலகத் தமிழர்களுக்கே பெருமை சேர்த்தவருமான இசைஞானி இளையராஜா, தேனி மாவட்டம் பண்ணைப்புரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர். இசை வாய்ப்புக்காக சென்னை வந்த அவர், இசைத்துறையில் பெரும் சாதனை படைத்தவர். இந்நிலையில், கடந்த ஜூன் 3-ஆம் தேதி அவரது பிறந்த நாள் திரையுலகினரால் வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

இந்நிலையில் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த 'நமாமி இளையராஜ்யம்' இசைக்குழுவைச் சேர்ந்த வயலினிஸ்ட்கள் சிவக்குமார், ஸ்ரீராம், ராமநாதன், தக்ஷதி ஆகியோர் தலைமையிலான இசைக்கலைஞர்கள் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் தேனி மாவட்டத்திலுள்ள இளையராஜாவின் பூர்வீக வீடு அமைந்துள்ள பண்ணைப்புரம் கிராமத்திற்கு வருகை தந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் இளையராஜாவின் வீட்டிற்கு முன்பாக வயலின் இசைக்கருவியின் வாயிலாக அவரின் பாடல்களை இசைத்து தங்களது மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்தினர். தற்போது இந்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், இசைக்குழுவினர் அழைப்பின் பேரில் இந்நிகழ்வைத் தொடங்கி வைத்த அறிவுச்சமூகம் அமைப்பின் நிறுவனர் தமிழ் முதல்வன், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தின் மதுரை செய்தியாளரிடம் கூறுகையில், "பண்ணைப்புரம் கிராமத்திற்கு வந்திருந்த கேரள இசைக்கலைஞர்கள் அனைவரும் இளையராஜாவின் தீவிர ரசிகர்கள் ஆவார்கள். அதுமட்டுமன்றி, பல்வேறு மலையாள திரைப்படங்களிலும் பணியாற்றி வருகின்றனர். இனம், மொழி, நாடு கடந்து இளையராஜாவின் இசை அனைத்து தரப்பு மக்களாலும் மிகவும் போற்றப்பட்டு வருகிறது.

பண்ணைப்புரத்தில் பிறந்து உலகளவில் அனைத்து இசை ரசிகர்களையும் ஈர்த்த மாபெரும் இசை மேதை இளையராஜா. கடந்த ஜூன் 3-ஆம் தேதி அவரது பிறந்தநாள் வெகு விமர்சையாக நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. அவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரின் பாடல்களை பண்ணைப்புரம் கிராமத்திலுள்ள இளையராஜாவின் பூர்வீக வீட்டின் முன்பாக இசைத்து மகிழ வேண்டும் என்ற விருப்பத்தின் அடிப்படையில் கேரள இசைக்குழுவினர் பண்ணைப்புரம் வந்தனர். இளையராஜாவின் ரத்த சொந்தங்கள் அனைவரும் திரளாகக் குழுமியிருந்து இந்த இசை நிகழ்வைக் கண்டு களித்தனர்.

'ஜனனி... ஜனனி...', 'சொர்க்கமே என்றாலும்...' உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை சுமார் ஒரு மணி நேரம் இசைத்தனர். சில பாடல்களை இளையராஜாவின் ரத்த சொந்தங்களும் இணைந்து பாடியதுதான் இதில் சிறப்பிற்குரியது" என்றார்.

TAGGED:

ILAYARAJA PANNAIPURAM HOUSE
கேரள இசைக் கலைஞர்கள்
இசைஞானி இளையராஜா
KERALA MUSICIANS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.