தீவிரமாகிறது போதைப்பொருள் ஒழிப்பு வேட்டை: முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கேரள அமைச்சர் சென்னிதாலா சந்திப்பு

தீவிரமாகிறது போதைப்பொருள் ஒழிப்பு வேட்டை: முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கேரள அமைச்சர் சென்னிதாலா சந்திப்பு
கேரளாவில் போதைப்பொருளுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் ஆபரேஷன் Toofan நடவடிக்கைக்கு தமிழ்நாடு அரசும் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கும் என முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : July 15, 2026 at 4:30 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கை தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை, கேரள அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதாலா இன்று சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார்.
கேரளாவில் போதைப்பொருட்களின் புழக்கம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. போலீசார் பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்த போதிலும், அங்கு போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.
இதையடுத்து, ஆபரேஷன் Toofan என்ற பெயரில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு வேட்டையில் கேரள அரசு இறங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழகம் வந்த கேரள உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதாலா, முதலமைச்சர் விஜய்யை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது, கேரளாவில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் Toofan நடவடிக்கைக்கு தமிழக அரசின் ஒத்துழைப்பு தேவை என முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் ரமேஷ் சென்னிதாலா கேட்டுக்கொண்டார்.
சுமார் அரைமணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு வெளியே வந்த கேரள அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதாலா, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அவர் கூறுகையில், "கேரளாவில் போதைப்பொருளுக்கு எதிராக ஆபரேஷ் Toofan என்ற திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளோம். இதனை கடந்த 43 நாட்களாக வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி வருகிறோம்.
இந்த நடவடிக்கையின் கீழ் இதுவரை 6,000 க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 5,500 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் சொத்துகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
போதைப்பொருட்கள் என்பது ஒரு மாநிலத்திற்கு மட்டும் அச்சுறுத்தல் அல்ல. ஒரு நாட்டிற்கே அது அச்சுறுத்தல் என்பதை அனைவரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
தமிழ்நாடு, கேரளாவை ஒட்டியுள்ள மாநிலம் என்பதால் இந்த நடவடிக்கையில் தமிழக அரசின் ஒத்துழைப்பும் தேவை. இதனை முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் தெரிவித்தோம். அதற்கு அவர், தமிழக அரசின் முழு ஒத்துழைப்பையும் தருவதாக உறுதியளித்தார். இதற்காக அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
தமிழக - கேரள எல்லைப் பகுதிகள் அனைத்தும் முழுமையாக கண்காணிக்கப்பட்டு, சீல் வைக்கப்படும் என்றும், போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களை பிடிக்க இரு மாநில போலீஸ் படைகளும் கைகோர்த்துச் செயல்படும் எனவும் முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்திலும் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக வலுவான நடவடிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் எடுத்து வருகிறார். போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்குமாறு முதலமைச்சர் விஜய்யை கேரளாவிற்கு அழைத்துள்ளோம்.
கேரள மாநில போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு தூதராக உள்ள மோகன்லாலும், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யும் இணைந்து கேரளாவில் ஒரு பெரிய விழாவில் பங்கேற்பார்கள். அதற்கு முதலமைச்சரும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார்" என ரமேஷ் சென்னிதாலா கூறினார்.