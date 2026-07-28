ETV Bharat / state

எம். சாண்ட் உள்ளிட்ட கனிமங்களை அனுமதியுங்கள்: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கேரள அரசு அவசர கடிதம்

தமிழ்நாடு அரசின் தடையின் காரணமாக, கேரளாவில் நடைபெறும் பல தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் தாமதம் அடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது என கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீஷன் தெரிவித்துள்ளார்.

கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீஷன் - தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்
கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீஷன் - தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கேரளாவுக்கு ஜல்லி, எம்.சாண்டு உள்ளிட்ட கனிம வளங்களை கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்குமாறு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீஷன் அவசரக் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.

அந்தக் கடிதத்தில், "தமிழகத்தில் இருந்து ரஃப் ஸ்டோன், எம். சாண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பொருட்களை வெளி மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்ட தகவலை அறிந்தேன்.

இந்த தடையால் திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து கேரளாவுக்கு கற்கள் வருவது உடனடியாக நின்றுவிட்டது.

கேரளாவில் நடைபெறும் தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள், மேற்குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் கற்களை நம்பிதான் இருக்கின்றன. இதுபோன்ற கற்கள் கேரளாவில் மிக மிகக் குறைவு என்பதை தாங்கள் அறிவீர்கள்.

எனவே, தமிழ்நாடு அரசு விதித்த தடையின் காரணமாக, கேரளாவில் நடைபெற்று வரும் பல தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் தாமதம் அடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலைத் திட்டங்கள் கேரளாவுக்கு மட்டுமல்லாமல் தென்னிந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி, பிராந்திய இணைப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கும் முக்கியமானவை.

குறிப்பாக, விழிஞ்ஞம் சர்வதேச துறைமுகத்தையும், வல்லார்பாடம் சர்வதேச கண்டெய்னர் முனையத்தையும் இணைக்கும் திட்டத்தின் மூலம் ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய மாநிலங்களுமே பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி நகரும்.

இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் தமிழக அரசின் கொள்கையை கேரளா மதிக்கிறது. அதே நேரத்தில், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களின் தேவையையும் கருத்தில் கொண்டு, சமநிலையான அணுகுமுறையை நீங்கள் கடைப்பிடித்தால் உங்கள் கொள்கையிலும் பாதிப்பும் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க: கோயில் திருவிழாவில் 'முதல் மரியாதை' யாருக்கும் வழங்கக் கூடாது: நீதிமன்றம் உத்தரவு

எனவே, கேரளாவுக்கு தேவையான கட்டுமானக் கற்களை தடையின்றி கொண்டு செல்லும் வகையில், உரிய தளர்வு அல்லது சிறப்பு நடைமுறையை ஏற்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இது, இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும்" என தனது கடிதத்தில் கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீஷன் தெரிவித்துள்ளார். இதே கடிதத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பார்வைக்கும் வி.டி. சதீஷன் அனுப்பியுள்ளார்.

அதிரடி தடை விதித்த தமிழக அரசு

முன்னதாக, கேரளா, ஆந்திரா, தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஜல்லிக் கற்கள், எம்.சாண்டு, ரஃப் ஸ்டோன், பாறைகள் போன்ற கட்டுமானப் பொருட்கள் அதிக அளவில் கொண்டு செல்லப்பட்டு வந்தன.

இவ்வாறு தொடர்ந்து நடைபெற்றால், தமிழ்நாட்டில் கனிம வளங்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு அவற்றின் விலை உயரும். மேலும், கனிம வளங்களின் இழப்பால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் உருவாகும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்து வந்தனர்.

இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு கனிமங்களை கொண்டு செல்ல 3 மாதங்களுக்கு தற்காலிக தடை விதித்து தமிழக அரசு நேற்று உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KERALA CM VD SATHEESAN
TAMILNADU CM VIJAY
எம் சாண்டு
கனிமங்கள்
KERALA CM LETTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.