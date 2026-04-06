அரசு நிலம் ஆக்கிரமிப்பு: தவாக தலைவர் வேல்முருகன் தொடர்ந்த வழக்கில் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவு
நில ஆக்கிரமிப்பு வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, நான்கு வாரங்களில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டனர்.
Published : April 6, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசுக்கு சொந்தமான நிலத்தை மீட்கக் கோரி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் தொடர்ந்த வழக்கில், அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம், நடுவட்டம் கிராமத்தில் அரசு, வன நிலங்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களுக்கு சொந்தமான 3,500 ஏக்கர் நிலத்தை கேரளாவைச் சேர்ந்த தனியார் தோட்ட நிறுவனம் ஆக்கிரமித்துள்ளதாகக் கூறி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அதில், "தமிழக சட்டமன்ற பொது கணக்குக் குழு உறுப்பினர் என்ற முறையில் நீலகிரியில் ஆய்வுக்கு சென்ற போது, தனியார் தோட்ட நிறுவனம் அரசு, வன நிலங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் அளித்துள்ளனர். அந்த பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் பள்ளிக் கூட கட்டுமானப் பணிகளை தனியார் தோட்ட நிறுவனம் தொடர்ந்து தடுத்து வருகிறது.
தகவல் உரிமை பெறும் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தனியார் தோட்ட நிறுவனத்தின் வசம் உள்ள நிலங்களை மீட்க கோரியும், அந்த நிலங்களுக்கு சட்ட விரோதமாக வழங்கப்பட்ட பட்டாவை ரத்து செய்யக் கோரியும் அரசுக்கு நான் புகார் மனு அனுப்பினேன். ஆனால், அதிகாரிகள் அந்த புகாரை நிராகரித்து விட்டனர்.
எனவே, எனது புகார் மனுவை நிராகரித்த அரசு உத்தரவை ரத்து செய்து, அரசு மற்றும் வனத்துறைக்கு சொந்தமான நிலத்தை மீட்க வேண்டும் . தனியார் தோட்ட நிறுவனம் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்துள்ள நிலத்திற்கு பட்டா வழங்கியது குறித்து விசாரணை நடத்த அரசுக்கு உத்தர விட வேண்டும்" என மனுவில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வேல்முருகன் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் தாக்கல் செய்த மனு குறித்து நான்கு வாரங்களில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும், வழக்கு விசாரணையையும் அவர்கள் தள்ளி வைத்தனர்.