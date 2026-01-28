நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனுக்கு எதிரான புத்தகம் - காவல் துறை விளக்கம்
சென்னை: நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிரான புத்தகத்தை அச்சிடவோ, வெளியிடவோ அல்லது விற்பனை செய்யவோ மாட்டோம் என கீழைக்காற்று பதிப்பகம் உறுதி அளித்ததாக காவல் துறை தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தீபத் தூணில் விளக்கு ஏற்றுவது தொடர்பாக தீர்ப்பளித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் குறித்து அவதுாறாக புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது. இந்த புத்தகத்தை விற்பனை செய்ய தடை விதிக்க கோரியும் புத்தக அச்சிட்டாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் நவீன் பிரசாத் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கை கடந்த முறை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், புத்தகத்தை வெளியிட தடை விதித்ததுடன், புத்தகங்களை பறிமுதல் செய்யவும் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டதுடன், கீழைக்காற்று புத்தக பதிப்பாளர் மீது தானாக முன் வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுத்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் காவல் துறை சார்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
அதில், நீதிமன்ற உத்தரவு படி, ஜனவரி 7 ஆம் தேதி பிற்பகல் புத்தக கண்காட்சியில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது, கடை எண் 172, 173 வேறு ஒருவருக்கும், எண் 174, 175 கடைகள் கீழைக்காற்று பதிப்பகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த கடைகளில் ஆய்வு செய்த போது, குறிப்பிட்ட புத்தகங்கள் அங்கே இல்லை.
தொடர்ந்து பதிப்பகத்தாரிடம் விசாரணை செய்ததில், புத்தகத்தை விற்பனை செய்ய கூடாது என தென்னிந்திய புத்தக பதிப்பாளர் மற்றும் விற்பனையாளர் சங்கம் ஜனவரி 3 ஆம் தேதி தெரிவித்ததால், புத்தகத்தை விற்பனை செய்யவில்லை. புத்தக விற்பனை தொடர்பாக
போடப்பட்ட முகநூல் பதிவுகளை பதிப்பகத்தாரே உடனடியாக நீக்கிவிட்டனர் என கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், புத்தகங்கள் எந்த வகையிலும் வெளிவராத வகையில் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் காவல் துறை தீவிரமாக எடுத்துள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்படுள்ளது.
இதனை குறித்துக் கொண்ட தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு, வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டனர்.