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கீழடியில் முதன்முறையாக கைப்பிடியுடன் கூடிய செந்நிற சுடுமண் பானை கண்டெடுப்பு!

கீழடியில் செந்நிறச் சுடுமண் பானை கண்டெடுக்கப்பட்டிருப்பது, தமிழர் நாகரிகத்தின் செழுமையையும், தொன்மையையும் எடுத்துரைக்கும் சான்றாகத் திகழ்வதாக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

செந்நிற சுடுமண் பானை கண்டெடுப்பு
செந்நிற சுடுமண் பானை கண்டெடுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 4:37 PM IST

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சிவகங்கை: கீழடி அகழாய்வின்போது முதன்முறையாக கைப்பிடியுடன் கூடிய செந்நிற சுடுமண் பானை கண்டெடுக்கப்பட்டிருப்பது தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்களை மகிழ்ச்சி அடையச் செய்துள்ளது.

கடந்த மார்ச் 18- ஆம் தேதி முதல் சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடியில் கஜேந்திரன் என்பவருக்குச் சொந்தமான ஒன்றரை ஏக்கர் நிலத்தில் 11- ஆம் கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் தொல்லியல் துறையினரால் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதுவரை இங்கு மொத்தம் 7 குழிகள் தோண்டப்பட்டு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

தற்போதைய அகழாய்வில் பண்டைய தமிழர்களின் வாழ்வியலைப் பறைசாற்றும் வகையில் ஏராளமான பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன. குறிப்பாக, செங்கல் கட்டுமானங்கள் மற்றும் கழிவுநீர் வாய்க்கால்கள், சுடுமண் சாயகிண்ணங்கள் மற்றும் தக்கழிகள் (நூல் நூற்கும் கருவி), பல்வேறு வகையான பாசிகள் மற்றும் சுடுமண் பானைகள் கிடைத்துள்ளன.

அந்த வகையில், தற்போது 11- ஆம் கட்ட அகழாய்வில் முதன்முறையாக கைப்பிடியுடன் கூடிய செந்நிற சுடுமண் பானை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கைப்பிடி பானை தொல்லியல் துறையினரிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

கைப்பிடியுடன் கூடிய பானையின் சிறப்பம்சங்கள்

ஒன்றரை அடி உயரமுள்ள இந்த செந்நிற பானையின் மேற்புறத்தில் சிறிய வட்ட வடிவ திறப்பு உள்ளது. இதன் மூலம் தண்ணீர் அல்லது ஏதேனும் திரவங்களை நிரப்ப இதனைப் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது. பானையின் வெளிப்புற நடுப்பகுதியில் மூன்று கலை நயமிக்க டிசைன்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பானையை எளிதாக ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்காக இருபுறமும் உருண்டையான வடிவில் கைப்பிடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு பகுதி சேதமடைந்திருந்தாலும், மற்றொரு பகுதி முழுமையாக உள்ளது. இந்த பானை கண்டெடுக்கப்பட்ட இடத்தின் அருகிலேயே பழங்கால செங்கல் கட்டுமானங்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

இதற்கு முன்பு கீழடியில் நடந்த அகழாய்வுகளில் கெண்டி மூக்கு பானை, மூடியுடன் கூடிய பானை, அடர் சிவப்பு நிற பானை, வர்ணம் தீட்டிய பானைகள் எனப் பல வடிவங்களில் பானைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

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தமிழர்களின் பெருமைமிகு அடையாளம்

கீழடி மீண்டும் நம்மைப் பெருமிதம் கொள்ள வைக்கிறது என்று முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "கீழடி மீண்டும் நம்மைப் பெருமிதம் கொள்ள வைக்கிறது! 11- ஆம் கட்ட அகழாய்வில் முதன்முறையாகக் கைப்பிடியுடன் கூடிய செந்நிறச் சுடுமண் பானை கண்டெடுக்கப்பட்டிருப்பது. தமிழர் நாகரிகத்தின் செழுமையையும், தொன்மையையும், எடுத்துரைக்கும் சான்றாகத் திகழ்கிறது. கீழடியின் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பும் தமிழர்களின் பெருமைமிகு அடையாளமே!" என்று தங்கம் தென்னரசு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

கீழடி அகழாய்வு
கைப்பிடி செந்நிற சுடுமண் பானை
SIVAGANGA DISTRICT
11TH PHASE OF EXCAVATION
KEEZHADI EXCAVATION

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