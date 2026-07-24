கீழடி அகழாய்வு: மீன் உருவம் பொறித்த சுடுமண் பானை கண்டெடுப்பு
முதலில் தோண்டப்பட்ட குழியில், சுமார் 160 செ.மீ. ஆழத்தில், ஒரு அடி விட்டமும், ஒரு அடி உயரமும் கொண்ட சுடுமண் பானை முழுமையாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : July 24, 2026 at 6:01 PM IST
சிவகங்கை: கீழடியின் 11-ஆம் கட்ட அகழாய்வில், மீன் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட முழுமையான சுடுமண் பானை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடியில் நடைபெற்று வரும் 11 ஆம் கட்ட அகழாய்வில், மீன் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட முழுமையான சுடுமண் பானை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கிய 11 ஆம் கட்ட அகழாய்வில், இதுவரை 9 அகழாய்வுக் குழிகள் தோண்டப்பட்டு உள்ளன. அவற்றில் உறை கிணறுகள், சுடுமண் பானைகள், சுருள் வடிவ மற்றும் பீப்பாய் வடிவ வடிகால் அமைப்புகள், மூடிய மற்றும் திறந்த வடிகால் அமைப்புகள், செங்கல் கட்டுமானங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொல்பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டு உள்ளன.
முதலில் தோண்டப்பட்ட குழியில், சுமார் 160 செ.மீ. ஆழத்தில், ஒரு அடி விட்டமும் ஒரு அடி உயரமும் கொண்ட இரு நிற சுடுமண் பானை முழுமையாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பானையின் மேற்பகுதியில் மீன் உருவம் கோட்டுச் சித்திரமாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு முன்பும் கீழடி அகழாய்வில் மீன் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட உறை கிணறு மற்றும் பானை ஓடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க கால கீழடி மக்களின் கலை நயம், குறியீட்டு மரபு மற்றும் கைவினைத் திறனை வெளிப்படுத்தும் முக்கியமான சான்றுகளாக தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
இதுவரை, கீழடி அகழாய்வில் தங்க அணிகலன்கள், மண் பாண்ட ஓடுகள் என 5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான தொல்லியல் பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மண் பாண்ட ஓடுகள், தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் அடங்கிய ஓடுகள் மற்றும் கீறல் குறியீடுகளைக் கொண்ட ஓடுகள் உள்ளிட்டவையும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
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இதுதவிர, காதணிகள், செப்புக் கம்பிகள், இரும்பு மற்றும் செப்பு ஆயுதங்கள் மற்றும் எலும்பால் செய்யப்பட்ட எழுத்தாணிகள் முதலிய பொருட்களையும் கீழடியில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டெடுத்துள்ளனர். இத்துடன், வடிகால் சுவர்கள் போன்றவையும் கீழடியில் இருந்ததை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர்.
இந்த தொல்லியல் பொருட்களைக் கொண்டு கீழடி அருகே அருங்காட்சியகம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த சூழலில் தான் தற்போது மேலும் பல்வேறு தொல்லியல் பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டு உள்ளன.