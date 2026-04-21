"விஜய் வெறும் வாணவேடிக்கை தான் அது ஒளி தராது" - கி.வீரமணி விமர்சனம்

கருணாநிதி வைத்த 184 தொகுதி வெற்றி என்ற சாதனையை, தற்போது மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுகவே முறியடிக்கும் என கி.வீரமணி தெரிவித்தார்.

கி.வீரமணி செய்தியாளர் சந்திப்பு
கி.வீரமணி செய்தியாளர் சந்திப்பு
Published : April 21, 2026 at 2:49 PM IST

தஞ்சாவூர்: வாணவேடிக்கை பார்க்கும் போது அழகாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஒளி தராது. அதுபோலத் தான் தவெக தலைவர் விஜய்யும் என கி.வீரமணி விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று மாலையுடன் தேர்தல் பரப்புரை நிறைவடைய உள்ள சூழலில், தஞ்சை மாவட்டம் ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் வைத்திலிங்கத்தை ஆதரித்து திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி வாக்கு சேகரித்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த கி.வீரமணியிடம் அதிமுகவை விட பாஜகவை அதிகம் எதிர்ப்பதற்கு காரணம் என்ன? என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “அதிமுக என்ற முகமூடியை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை. ஆனால், அந்த முகமூடிக்கு உள்ளே இருப்பவர்கள் யார் என்பது தான் முக்கியம். அதிமுக அடமானம் வைக்கப்பட்ட ஒரு பொருள். அதனை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதால் தான் நாங்கள் பாஜகவை நேரடியாக எதிர்க்கிறோம்.

மேலும், தமிழ்நாட்டை எப்படியாவது அடிமை நாடாக மாற்ற வேண்டுமென பாஜக நினைக்கிறது. எனவே, ஏழை எளிய மக்கள் ஏமாந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக பிரச்சாரத்தை நாங்கள் தீவிரமாக மேற்கொள்கிறோம். பாஜகவை எதிர்க்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம், மிக மிக அவசியமும் கூட” எனத் தெரிவித்தார்.

திமுக கூட்டணி வெல்ல எவ்வளவு வாய்ப்புள்ளது? என்ற கேள்விக்கு, “234 தொகுதியும் வெல்வோம் என்ற சொல்லலாம். ஆனால், அப்படி வரக் கூடாது. எதிர்க்கட்சி என்ற ஒன்று இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, ஸ்டாலினின் அலை என்பது தமிழ்நாட்டைத் தாண்டி, டெல்லி வரை சென்றுள்ளது.

தற்போது வரை கருணாநிதி ஆட்சியில் 184 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது தான் சாதனையாக இருக்கிறது. அந்த சாதனையை ஸ்டாலின் ஆட்சி முறியடித்துக் காட்டும். அதைவிட அதிக இடத்தில் வெற்றி பெறும். மே 4ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஸ்டாலின் ஆட்சி அமைப்பது மட்டுமல்ல. எடப்பாடிக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்ற பதவியும் கிடைக்காது. அவர் வேண்டுமானால் டெல்லி ஆளுநராக போகலாம்” என விமர்சித்தார்.

தவெக தலைவர் விஜய் சுற்றுப்பயணத்தால் அலை மாறும் என்ற கருத்துக்கு, “விஜயின் அலை அவருக்கே மாறிவிட்டது. ஏனென்றால், அவர் தொடர்ந்து சுற்றுப்பயணம் செய்யமாட்டார். அவருக்கு கொள்கை கிடையாது. வாணவேடிக்கை பார்க்கும் போது அழகாகத் தான் இருக்கும். அது ஒளியைத் தராது. எனவே, வாணவேடிக்கையாக உள்ள விஜய்க்காக நேரத்தை செலவழிக்க நாங்கள் தயாராக இல்லை” என தெரிவித்தார்.

