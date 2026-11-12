தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு: இழப்பீடு வழங்குமாறு உயிரிழந்த இளைஞரின் தாயார் வழங்க கோரிக்கை
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.25 லட்சமும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சமும் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.
Published : November 12, 2026 at 9:03 PM IST
தூத்துக்குடி: ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் தனது மகன் உயிரிழந்ததை அடுத்து, அரசு வேலையும், இழப்பீடும் வழங்க கோரி 10 முறை மனு அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை என இளைஞரின் தாயார் கயல்விழி தெரிவித்துள்ளார்.
2018-ம் ஆண்டு மே 22ஆம் தேதி தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி நடைபெற்ற 100-வது நாள் போராட்டத்தின் போது போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூடு தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது. இந்தச் சம்பவத்தில் 13 பேர் துப்பாக்கிக் குண்டுகளுக்குப் பலியான நிலையில், நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
ஆனால் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில், படுகாயமடைந்து, பல மாதங்கள் சிகிச்சை பெற்ற பிறகு, தூத்துக்குடி மாவட்டம், கீழமுடிமண் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜஸ்டின் செல்வ மிதிஷ் (29) உயிரிழந்தார். மகனை இழந்த தாய்க்கு ஏற்பட்ட இழப்பை பணத்தால் ஈடு செய்ய முடியாது என்றும், அவரது குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும், உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் பரிந்துரைத்தது.
குறிப்பாக, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட ரூ.50 லட்சம் இழப்பீட்டுக்கு இணையாக, ஜஸ்டின் குடும்பத்திற்கும் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தது. ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு 2022-ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட அரசாணையில், கூடுதல் இழப்பீடு வழங்குவது தொடர்பான பரிந்துரையை முழுமையாக ஏற்கவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.25 லட்சமும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சமும் நிவாரணம் அறிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், ஜஸ்டினின் தாயார் கயல்விழி, தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளிக்க வந்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய கயல்விழி, ”எனது மகன் ஜஸ்டின் செல்வ மிதிஷ், ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்தார். எனது மகனை இழந்து தவித்து வரும் நிலையில், குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்திற்காக அரசு வேலை மற்றும் உரிய இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்று இதுவரை 10 முறை மனு அளித்து விட்டேன்.
பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியும், மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்தும் எங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியுள்ளேன். கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தருவதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை எந்தவிதமான பதிலும் கிடைக்கவில்லை.
தற்போது தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தவெக அரசு எங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. எனவே, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எங்களது குடும்பத்தின் நிலையைப் புரிந்து கொண்டு, கோரிக்கைகளைப் பரிசீலனை செய்து எனது குடும்பத்திற்கு அரசு வேலையும், உரிய இழப்பீட்டுத் தொகையும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
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தொடர்ந்து, தூத்துக்குடி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் குரு சந்திரனை நேரில் சந்தித்த கயல்விழி, தனது கோரிக்கை தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தினார். அப்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் குரு சந்திரன், இதுதொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களும் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து, தலைமைச் செயலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுவிட்டன. இனி அரசு சார்பில் தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து தான் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.