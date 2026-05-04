கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு? சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அதிமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ பி.ஆர்.ஜி. அருண்குமார், காங்கிரஸ் சார்பில் கே. பி. சூர்யபிரகாஷ், தவெக சார்பில் ஆர்.டி.கனிமொழி, நாதக சார்பில் கலாமணி ஜெகநாதன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்
Published : May 4, 2026 at 1:22 AM IST
சென்னை: கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையத்தை காங்கிரஸ் கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பரவலாக நிலவும் நிலையில், முடிவு இன்று வெளியாகிறது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி தமிழகத்திலேயே அதிக வாக்காளர்களைக் கொண்ட தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இது கோயம்புத்தூர் மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
கேவையின் முக்கிய பகுதிகள் இந்த தொகுதியில் வருகின்றன. கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் சில வார்டுகள், கவுண்டம்பாளையம், துடியலூர், பெரியநாயக்கன்பாளையம் மற்றும் சர்க்கார் சாமக்குளம் ஒன்றியப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது இந்த தொகுதியாகும். இது முழுக்க முழுக்க நகர்ப்புறத்தை கொண்ட தொகுதியாகும்.
2009-ம் ஆண்டு தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பின் உருவாக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். பின்னர் 2011 முதல் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. முதல் தேர்தல் முதல் இதுவரை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி தனது கோட்டை என நிரூபித்து வருகிறது அதிமுக.
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் நடைபெற்ற முதல் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் களமிறங்கிய ஆறுகுட்டி வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து 2016 தேர்தலிலும் அவர் வெற்றி பெற்றார். ஆனால், 2021 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட இவருக்கு அதிமுக வாய்ப்பு வழங்கவில்லை. அதிமுகவில் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இருந்த இவர் பின்னர் 2022-ம் ஆண்டு திமுகவில் இணைந்தார்.
மேலும், இவர் 'வி.சி.ஏ ஜமாப்' (VCA Jamap) என்ற சொந்த இசைக்குழுவை நடத்தி வருகிறார். கோயில் திருவிழாக்களில் இக்குழுவினருடன் சேர்ந்து இவரும் இசைக்கருவிகளை வாசித்து ஆடுவது இவரின் தனித்துவமான அடையாளமாகும்.
2021 தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பி. ஆர். ஜி. அருண்குமார் திமுக வேட்பாளரை விட 9,776 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் ஏப்ரல் 23-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் வாக்களிக்க 4,07,507 பேர் தகுதி பெற்றிருந்தனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1,98,430. பெண்கள் 2,08,963 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 114. இந்த தேர்தலில் 85.57% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
நடந்து முடிந்த தேர்தலில், கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் மொத்தம் 24 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்தனர். இதில் அதிமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ பி. ஆர். ஜி. அருண்குமார், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் கே. பி. சூர்ய பிரகாஷ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஆர். டி. கனிமொழி, நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் கலாமணி ஜெகநாதன் ஆகியோர் முக்கியமானவர்கள்.