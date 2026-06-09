கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கு: சுர்ஜித் உள்ளிட்ட கைதான 4 பேருக்கும் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கிய நீதிமன்றம்
இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை ஜூன் 23 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து, வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டார்.
Published : June 9, 2026 at 5:57 PM IST
திருநெல்வேலி: கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சுர்ஜித் உள்ளிட்ட நான்கு பேருக்கும் வழக்கு தொடர்பான 800 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை நகல் இன்று (ஜூன் 9) நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சுர்ஜித், சுர்ஜித்தின் தந்தை சரவணன், தாய் கிருஷ்ணகுமாரி மற்றும் அவர்களது உறவினர் ஜெயபால் ஆகிய நான்கு பேரும் இன்று (ஜூன் 9) பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டனர்.
கவின் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் சிபிசிஐடி போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இந்த வழக்கின் விசாரணை நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், வழக்கில் மூன்றாவதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்ட நபரான கொலை செய்யப்பட்ட கவின் காதலியின் தாயார் கிருஷ்ணகுமாரி கைது செய்யப்படாமல் இருந்தார். ஆகையால், நீதிமன்றம் அவருக்கு பிடி ஆணை பிறப்பித்து, அவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவு பிறப்பித்தது.
அதன் அடிப்படையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கவின் காதலியின் தாயாரான காவல் உதவி ஆய்வாளர் கிருஷ்ணகுமாரி கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து, வழக்கு விசாரணை இன்றைய தினம் மீண்டும் நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது.
அப்போது விசாரணைக்காக ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நான்கு பேருக்கும் சிபிசிஐடி போலீஸாரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையின் நகல் வழங்கப்பட்டது. மேலும், குற்றப்பத்திரிகையில் இடம்பெற்றுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விவரங்கள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டன.
இதையடுத்து, வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை வரும் ஜூன் 23 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து, வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டார்.
800 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை
கொலை நடந்த இடத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள், தடய அறிவியல் ஆவணங்கள் மற்றும் உயிரிழந்த கவினின் காதலி, பெற்றோர் உள்பட 83 சாட்சியங்கள் அளித்த வாக்குமூலங்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கிய சுமார் 800 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை நீதிமன்றத்தில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.