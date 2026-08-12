காவேரி மருத்துவமனை சார்பில் 5G ஆம்புலன்ஸ் சேவை அறிமுகம்
5G இணைப்பு மூலம் நோயாளியின் மருத்துவத் தகவல்கள் மருத்துவமனைக்கு உடனுக்குடன் அனுப்பப்படுவதுடன், ஆம்புலன்ஸில் உள்ள மருத்துவக் குழுவினருக்கு மருத்துவ நிபுணர்கள் தேவையான வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்க முடியும்.
Published : August 12, 2026 at 11:08 PM IST
சென்னை: நோயாளிகள் மருத்துவமனைக்கு வரும் போதே அவர்களுக்கு நவீன சிகிச்சையையும், தொடர் கண்காணிப்பையும் உறுதி செய்யும் 5G ஆம்புலன்ஸ் சேவையை காவேரி மருத்துவமனை குழுமம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
சென்னையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையின் பல்வேறு கிளைகளில் 30-க்கும் மேற்பட்ட அதிநவீன ஆம்புலன்ஸ்கள் இந்த சேவையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆம்புலன்ஸ்களில் உள்ள CPMS தொழில்நுட்பம் மூலம் நோயாளியின் ரத்த அழுத்தம், இதயத் துடிப்பு, ஆக்சிஜன் அளவு, சுவாச விகிதம் உள்ளிட்ட முக்கிய உடல்நலக் குறியீடுகளை மருத்துவமனையில் இருந்தபடியே மருத்துவர்கள் நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்க முடியும்.
5G இணைப்பு மூலம் நோயாளியின் மருத்துவத் தகவல்கள் மருத்துவமனைக்கு உடனுக்குடன் அனுப்பப்படுவதுடன், ஆம்புலன்ஸில் உள்ள மருத்துவக் குழுவினருக்கு மருத்துவ நிபுணர்கள் தேவையான வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்க முடியும்.
குழந்தைகள், பச்சிளம் குழந்தைகள், இதய நோய், நரம்பியல் மற்றும் அவசர சிகிச்சை தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு இந்த ஆம்புலன்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. GPS அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பம் மூலம் அவசர அழைப்பு வரும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள ஆம்புலன்ஸ் விரைவாக அனுப்பப்பட்டு, நோயாளிகளுக்கு ‘Golden Hour’ எனப்படும் பொன்னான நேரத்தில் சிகிச்சை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
இந்த சேவையை ‘One-Tap’ வசதி மூலமும் அணுகலாம் என காவேரி மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது. சென்னை கதீட்ரல் சாலையில் அமைந்துள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காவேரி மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் மணிவண்ணன் செல்வராஜ் முன்னிலையில், சென்னை காவல்துறை ஆணையர் டாக்டர் ஏ. அமல்ராஜ் இந்த புதிய சேவையை தொடங்கி வைத்தார்.