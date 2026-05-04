ETV Bharat / state

காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியில் விசிக சார்பில் ஜோதிமணி, பாமக சார்பில் சோழன், நாதக-வின் சிவஜோதி, தவெக-வில் இருந்து சீனுவாசன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்

வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான பயிற்சி
வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான பயிற்சி (Cuddalore.nic)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காட்டுமன்னார்கோயில்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற நிலையில், காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியில் வெற்றி பெறப்போவது யார் என வாக்காளர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த தொகுதி சிதம்பரம் மக்களவை தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த தொகுதி மக்களிடையே விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. காவிரி டெல்டாவுக்கு நெருக்கமாக இந்த தொகுதி இடம்பெற்றுள்ளது. காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியில் பட்டியல் சமூகத்தினர் அதிகளவில் வசித்து வரும் நிலையில், தனித் தொகுதியாக உள்ளது.

இந்த தொகுதியில் கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் ஆர்வமாக வாக்குப்பதிவு செய்தனர்.

காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,12,479 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,13,844 பெண் வாக்காளர்களும், 10 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,26,333 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியில் 11 ஆண் வேட்பாளர்கள் மட்டுமே போட்டியிட்டனர்.

ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியில் 82.11 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த தேர்தலில் 76.65 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் விசிக வேட்பாளர் ஜோதிமணி, அதிமுக கூட்டணி கட்சி பாமக வேட்பாளர் சோழன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சிவஜோதி, தவெக சார்பில் சீனுவாசன் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர். காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதியில் விசிகவுக்கு அதிக வாக்கு வங்கி உள்ளது. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் நலக் கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட திருமாவளவன் வெறும் 87 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். இந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் பாமகவிற்கு இத்தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் விசிகவிற்கு கள நிலவரம் சாதகமாக உள்ளது.

காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2021 சிந்தனை செல்வன்விசிக
2016 முருகுமாறன்அதிமுக
2011 முருகுமாறன் அதிமுக

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026
KATTUMANNARKOIL CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.