ரிங் ரோடு மூலம் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு: கதிர் ஆனந்த் எம்.பி. பேட்டி

சித்தூரிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் காட்பாடி வழியாக செல்வதால் ஏற்படும் நெரிசலைக் குறைக்க, சித்தூர் மாவட்ட ஆட்சியருடன் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளதாக கதிர் ஆனந்த் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.

கதிர் ஆனந்த் எம்.பி.
கதிர் ஆனந்த் எம்.பி. (Etv Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 3:45 PM IST

வேலூர்: ரிங் ரோடு அமைப்பதன் மூலம் காட்பாடியில் ஏற்படும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வாக அமையும் என்று வேலூர் எம்.பி. கதிர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி விருதம்பட்டில் கிங்ஸ்டன் கல்வி குழுமம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'நம்ம காட்பாடி' செல்ஃபி பாயிண்ட்டை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி, வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் ஆகியோர் இன்று (மார்ச் 5) திறந்து வைத்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் கிங்ஸ்டன் கல்வி குழுமங்களின் தலைவர் சங்கீதா கதிர் ஆனந்த் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கதிர் ஆனந்த் எம்.பி., "வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான ரிங் ரோடு திட்டத்திற்கு முறைப்படி அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் காட்பாடி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.​

இந்த சாலை காட்பாடி சன்பீம் பள்ளி அருகிலுள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் தொடங்கி, காரணாம்பட்டு வரை சுமார் 19 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அமைக்கப்பட உள்ளது.​ சுமார் 125 முதல் 130 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த சாலை பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. ​இத்திட்டத்தை முடிக்க அரசு ஒன்றரை ஆண்டுகள் கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.

இருப்பினும், அதற்கு முன்னதாகவே பணிகளை முடிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.​ போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காணப்படும்.​ இந்த ரிங் ரோடு அமைப்பதன் மூலம் காட்பாடியில் ஏற்படும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும்.​ தற்போது சித்தூரிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் காட்பாடி வழியாகச் செல்வதால் ஏற்படும் நெரிசலைக் குறைக்க சித்தூர் மாவட்ட ஆட்சியருடன் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.

​பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக மூடப்பட்டுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை விரைவில் திறக்கப்படும். அதன் பிறகு காட்பாடிக்குள் கனரக வாகனங்கள் வருவது குறைந்து போக்குவரத்து சீராகும். ​காட்பாடியில் நிலவும் போக்குவரத்து சிக்கலுக்கு மற்றொரு முக்கிய காரணியான ரயில்வே மேம்பாலம் குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இருந்த பழைய ரயில்வே மேம்பாலம் 2 கோடி ரூபாய் செலவில் 'கார்பன் டெக்னாலஜி' மூலம் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.​

மத்திய அரசு சுமார் 45 முதல் 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டாவது புதிய மேம்பாலம் அமைப்பதற்கு டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது. டெண்டர் எடுத்தவர் பணியைச் சரியாக முடிக்காததால், தற்போது மற்றொருவரிடம் பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது மண் பரிசோதனை மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.​ இந்தச் சாலை மற்றும் மேம்பாலப் பணிகள் நிறைவடையும் போது காட்பாடி நகரின் கட்டமைப்பு மேம்படுவதுடன் பொதுமக்களின் பயண நேரமும் பெருமளவு குறையும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

