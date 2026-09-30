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செவிலியர் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தவர் தண்டவாளத்தில் சடலமாக மீட்பு - காவல் துறையினர் விசாரணை

தண்டவாளத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்டவர், புதுச்சேரி செவிலியர் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த கலைக்குமார் என்பது தெரிய வந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரயில் தண்டவாளத்தில் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட சடலம்
ரயில் தண்டவாளத்தில் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட சடலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 7:42 PM IST

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வேலூர்: காட்பாடியில் ரயில்வே தண்டவாள பகுதியில் இளைஞர் சடலமாக மீட்கப்பட்டது குறித்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த செப்டம்பர் 26-ம் தேதி புதுச்சேரி, வில்லியனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயஸ்ரீ என்ற செவிலியர் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த கொலைச் சம்பவம் தொடர்பாக, புதுச்சேரி ரெட்டியார்பாளையம் கோபால் கடை பகுதியைச் சேர்ந்த கலைக்குமார் (வயது 26) என்பவர் முதன்மை குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அவரைப் பிடிக்க புதுச்சேரி காவல் துறையினர் தீவிர தேடுதலில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

இந்நிலையில், வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள பழைய காட்பாடி பகுதியில், தனியார் பல்கலைக்கழகம் அருகேயுள்ள ரயில்வே தண்டவாளப் பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் பலத்த காயங்களுடன் உயிரிழந்த நிலையில் கிடப்பதாக பொதுமக்கள் ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

தகவலறிந்த காட்பாடி இருப்புப் பாதை காவல் துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று தண்டவாளத்தில் கிடந்த உடலை மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், சடலமாக மீட்கப்பட்டவர், புதுச்சேரி செவிலியர் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த கலைக்குமார் என்பது தெரிய வந்துள்ளதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.

குற்றவாளி கலைக்குமார்
கலைக்குமார் - பழைய படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, வேலூர் அடுக்கம்பாறையில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு காவல் துறையினர் அனுப்பி வைத்தனர். கலைக்குமார் ரயிலில் பயணம் செய்த போது தண்டவாளத்தில் இருந்து குதித்து விபரீத முடிவை எடுத்துக் கொண்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்தால் அவர் உயிரிழந்தாரா? என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் காட்பாடி ரயில்வே காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், அவர் வேலூர் பகுதிக்கு எவ்வாறு வந்தார்? சம்பவத்திற்கு முன்பு யாருடன் தொடர்பில் இருந்தார்?, ரயில் நிலையம் அல்லது சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அவர் நடமாடியதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளனவா? என்பன உள்ளிட்ட விவரங்களையும் காவல் துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர். பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை மற்றும் காவல் துறையினரின் தொடர் விசாரணைக்குப் பின்னரே கலைக்குமாரின் உயிரிழப்புக்கான முழுமையான காரணம் குறித்த தெளிவான தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதுச்சேரி செவிலியர் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த முக்கிய குற்றவாளி வேலூர் மாவட்டத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து புதுச்சேரி காவல்துறைக்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

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TAGGED:

காவல்துறையினர் விசாரணை
காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட சடலம்
ரயில்வே தண்டவாளப் பகுதி
VELLORE DISTRICT
KATPADI RAILWAY STATION

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