​காட்பாடி தொகுதி: ஹாட்ரிக் சாதனை படைப்பாரா துரைமுருகன்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் துரைமுருகன், அதிமுக தரப்பில் வி. ராமு, நாதக-வின் எஸ். திருகுமரன், தவெக-வில் இருந்து எம். சுதாகர் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 4:42 AM IST

​காட்பாடி (வேலூர்): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், தமிழகமே உற்றுநோக்கும் விஐபி தொகுதியான காட்பாடியின் தற்போதைய கள நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

​2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, காட்பாடி தொகுதி ஒரு நட்சத்திரத் தொகுதியாகத் திகழ்கிறது. திமுகவின் பொதுச்செயலாளரும், மூத்த அமைச்சருமான துரைமுருகன் இங்கு மீண்டும் களம் காண்பதால், இத்தொகுதி மாநில அளவில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

​வேலூர் மாநகராட்சியின் ஒரு பகுதி மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 809 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு 88.09% வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது.

​கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, திமுக வேட்பாளர் துரைமுருகனுக்கும், அதிமுக வேட்பாளர் வி. ராமுவுக்கும் இடையேதான் மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. துரைமுருகன் தனது கோட்டையைத் தக்கவைக்கப் பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளார்.

​திமுக சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள துரைமுருகன், தனது பல ஆண்டு கால அரசியல் அனுபவம் மற்றும் தொகுதியில் செய்யப்பட்ட உள்கட்டமைப்புப் பணிகளை முன்னிறுத்தி வாக்கு சேகரித்துள்ளார். ஆளுங்கட்சியின் அதிகார பலம் அவருக்குப் பெரும் பலமாக உள்ளது.

​அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை, துரைமுருகனின் நீண்ட கால ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கத் தீவிரமாகப் பணியாற்றியுள்ளனர். குறிப்பாக, கடந்த முறை மிகக் குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் (746 வாக்குகள்) வெற்றி கைநழுவியதால், இந்த முறை அதிமுகவினர் மிகுந்த முனைப்புடன் உள்ளனர்.

​இந்த முறை போட்டியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தியாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் டாக்டர் எம். சுதாகர் உருவெடுத்துள்ளார். விஜய்யின் தீவிர பரப்புரை இத்தொகுதியில் உள்ள இளைஞர்களின் வாக்குகளைப் பெருமளவில் கவர்ந்துள்ளதால், இது திமுக மற்றும் அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பைப் பாதிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.

​கடந்த 2011, 2016 மற்றும் 2021 எனத் தொடர்ந்து மூன்று தேர்தல்களில் இத்தொகுதியில் திமுகவின் துரைமுருகன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்தத் தொடர் வெற்றியை இந்த முறையும் அவர் தக்கவைப்பாரா அல்லது அதிமுக அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்குமா என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வி.

​அதேபோல், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் களம் கண்டுள்ள எஸ். திருகுமரன் கணிசமான வாக்குகளைப் பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, பாலாற்றுப் பிரச்சனை மற்றும் உள்ளூர் தொழிற்சாலை விவகாரங்கள் இத்தொகுதியின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியக் காரணிகளாக இருக்கும்.

​முடிவாக, காட்பாடி தொகுதியின் முடிவு என்பது தமிழக அரசியலின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான துரைமுருகனின் அரசியல் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் என்பதால், இன்று மாலை வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

