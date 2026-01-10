கச்சத்தீவு அந்தோணியார் ஆலய திருவிழா - ஆட்சியரை சந்தித்த விழா ஒருங்கிணைப்புக் குழு
கச்சத்தீவு புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தின் ஆண்டுத் திருவிழா வரும் பிப்ரவரி 27, 28 தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.
ராமநாதபுரம் : கச்சத்தீவு புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தின் ஆண்டுத் திருவிழா வரும் பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், விழா ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினர் விழா ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியருடன் ஆலோசனை நடத்தினர்.
இந்தியா - இலங்கை ஒப்பந்தத்தின்படி, கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டாலும், அங்குள்ள புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தின் ஆண்டுத் திருவிழா இரு நாட்டு மக்களையும் ஒன்றிணைக்கும் நிகழ்வாக வருடந்தோறும் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான திருவிழா வருகிற பிப்ரவரி 27, 28 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.
இதில், பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி மாலை கச்சத்தீவு புனித அந்தோணியார் தேவாலயத்தில் புனித கொடி ஏற்றப்படும். தொடர்ந்து சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடத்தப்பட்டு தேர் திருவிழா நடைபெறும். இதில் தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். அதற்கு மறுநாள் 28 ஆம் தேதி காலை சிறப்பு திருப்பலிக்குப் பிறகு தேவாலயத்தில் கொடி இறக்கப்பட்டு திருவிழா நிறைவடையும்.
இந்த நிலையில், கச்சத்தீவு திருவிழா தொடர்பாக இலங்கை யாழ்பாணத்தில் மறை மாவட்ட ஆயர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், கச்சத்தீவு திருவிழாவில் இலங்கையிலிருந்து 4 ஆயிரம் பக்தர்களும், இந்தியாவில் இருந்து 4 ஆயிரம் பக்தர்களும் கலந்து கொள்வார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
இது தொடர்பாக யாழ்ப்பாணம் மறை மாவட்ட ஆயர், சிவகங்கை மறை மாவட்ட ஆயருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். இந்த நிலையில் யாழ்ப்பாணம் மறை மாவட்ட ஆயர் அனுப்பிய கடிதத்துடன் வேர்கோடு பங்குத் தந்தை தாமஸ் பரிபாலன் தலைமையில், விழா ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினர் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோனை நேற்று சந்தித்தனர்.
அப்போது அவர்கள் விழா ஏற்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர். அதன் அடிப்படையில் வரும் 13 ஆம் தேதி விழா குழு மற்றும் அதிகாரிகள் மட்டத்திலான கூட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் கச்சத்தீவு திருவிழாவில் கலந்து கொள்ள விரும்புவர்கள் எப்போது முதல் விண்ணப்பம் செய்யலாம்? அதற்கான கட்டணம் ஆகியவை குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என வேர்கோடு பங்குத் தந்தை தாமஸ் பரிபாலன் தெரிவித்தார்.