காசிமேடு மீனவர்கள் 5 பேரின் உடல்கள் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்பு - அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் அஞ்சலி
உயிரிழந்த மீனவரின் உடல்களுக்கு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் அஞ்சலி செலுத்தி, அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு அரசின் சார்பில் நிதியுதவி வழங்கினார்.
Published : November 6, 2026 at 5:14 PM IST
சென்னை: ஆந்திர மாநில கடற்கரைப் பகுதியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 5 காசிமேடு மீனவர்களின் உடல்கள் அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் இன்று ஒப்படைக்கப்பட்டன.
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து, கடந்த அக்டோபர் 29-ம் தேதி செல்வழகன் என்பவருக்குச் சொந்தமான விசைப்படகில், படகு ஓட்டுநர் சூர்யா உள்ளிட்ட 9 மீனவர்கள் ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க சென்றனர். இவர்கள் ஆந்திர மாநிலம் நிஜாம்பட்டினம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, புயல் எச்சரிக்கை காரணமாகப் பாதுகாப்பு கருதி நிஜாம்பட்டினம் தறைமுகத்தில் படகை நிறுத்தியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அவர்கள் மீண்டும் மீன்பிடிக்கச் சென்ற போது, நடுக்கடலில் விசைப்படகின் என்ஜின் பழுதடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அருகில் இருந்த மற்றொரு விசைப்படகுக்கு கடந்த நவம்பர் 3-ம் தேதி, மீனவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் பிறகு, அந்த 9 மீனவர்களையும் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போனது.
இதையடுத்து, மாயமான 9 மீனவர்களை கடலோர காவல்படையினர் தீவிரமாக தேடினர். இதற்கிடையே, ஆந்திர மாநிலம் கொத்தப்பட்டினம் கடற்கரைப் பகுதியில் 5 மீனவர்களின் உடல்கள் நேற்று கரை ஒதுங்கின. மேலும், 2 பேரின் உடல்கள் இன்று கரை ஒதுங்கின. மீதமுள்ள 2 பேரை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த சூழலில், நிதியமைச்சரும் ஆர்.கே. நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான மரிய வில்சன் மற்றும் மீன்வளத்துறை அலுவலர்கள் குழு ஆந்திராவுக்கு சென்று, மீனவர்களின் உடல்களைச் சென்னைக்குக் கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொண்டது.
இதையடுத்து, மீட்கப்பட்ட மீனவர்களின் உடல்கள் ஆந்திராவில் இருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாகச் சென்னைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டன. உயிரிழந்த மீனவர்களின் உடல்களுக்கு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் அஞ்சலி செலுத்தி, அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு அரசின் சார்பில் நிதியுதவி வழங்கினார்.
இதற்கிடையே, மீனவர்களைத் தேடும் பணிகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், மீனவர்கள் உயிரிழந்திருப்பது மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, இது குறித்து விளக்கமளித்த மீன்வளத்துறை அதிகாரி, ”மீனவர்கள் மாயமானது தொடர்பாகத் தகவல் கிடைத்தவுடன் அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. கடலோரக் காவல் படை வீரர்கள் தொடர்ந்து தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதிக எண்ணிக்கையிலான வீரர்களைக் கொண்டு தேடுதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஹெலிகாப்டர் மூலமாகவும் இரண்டு முறை கடலில் தேடப்பட்டது” என தெரிவித்தார்.