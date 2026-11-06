காசிமேடு 9 மீனவர்கள் மாயமான விவகாரம்: கரை ஒதுங்கிய மேலும் இரண்டு உடல்கள் - 2 பேரை தேடும் பணி தீவிரம்
ஆந்திரா கடல் பகுதியில் மாயமான 9 மீனவர்களில் 5 பேரின் உடல்கள் ஏற்கனவே சடலமாக மீட்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 6, 2026 at 12:58 PM IST
சென்னை: காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் மாயமான நிலையில், நேற்று 5 பேரின் உடல்கள் ஆந்திர கடற்கரையில் மீட்கப்பட்டது. இன்று மேலும் இருவரின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கியுள்ளதைத் தொடர்ந்து, மீதமுள்ள 2 மீனவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து, கடந்த அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி செல்வழகன் என்பவருக்குச் சொந்தமான விசைப்படகில், படகு ஓட்டுநர் சூர்யா உள்ளிட்ட 9 மீனவர்கள் ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க சென்றனர். இவர்கள் ஆந்திர மாநிலம் நிஜாம்பட்டினம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, புயல் எச்சரிக்கை காரணமாகப் பாதுகாப்பு கருதி நிஜாம்பட்டினம் தறைமுகத்தில் படகை நிறுத்தியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அவர்கள் மீண்டும் மீன்பிடிக்கச் சென்றபோது, நடுக்கடலில் விசைப்படகின் இன்ஜின் பழுதடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அருகில் இருந்த மற்றொரு விசைப்படகுக்கு கடந்த நவம்பர் 3-ஆம் தேதி, வயர்லெஸ் மூலம் மீனவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் பிறகு, அந்த 9 மீனவர்களையும் தொடர்புகொள்ள முடியாமல் போனது.
இதையடுத்து, மாயமான 9 மீனவர்களைத் தேடும் பணியை கடலோர காவல்படை தீவிரப்படுத்தியது. ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் மாயமான மீனவர்களை தேடி வந்தனர். இதனிடையே, ஆந்திர மாநிலத்தில் 5 மீனவர்களின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கியதாக பிரகாசம் மாவட்ட ஆட்சியர் நேற்று தகவல் தெரிவித்திருந்தார். அவர்களின் உடல்கள் கோதாபட்டினம் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கியதாக அவர் அளித்த பேட்டியில் கூறியிருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளும் மீனவர்களின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கியதை உறுதி செய்தனர். மேலும், இறந்த மீனவர்களின் உடல்களை அடையாளம் காண தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மீன்வளத்துறை அலுவலர்கள் குழு ஆந்திர மாநிலம் விரைந்தது
பின்னர், கரை ஒதுங்கியது மோகன், சூர்யா, முருகன், விஜயகாந்த், குப்புசாமி ஆகிய ஐந்து காசிமேடு மீனவர்களின் உடல்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (நவம்பர் 6) மேலும் இரண்டு மீனவர்களின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கி உள்ளதாக மீன்வளத்துறை தெரிவித்துள்ளது. அவர்களின் உடல்களை அடையாளம் காணும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இதனிடையே, மாயமான 9 மீனவர்களில், மீதமுள்ள இரண்டு மீனவர்களையும் தேடும் பணியை, கடலோரக் காவல்படையினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். கடலுக்குள் ஸ்கூபா டைவிங் செய்யும் நீர்மூழ்கி வீரர்கள் மூலமும் தேடுதல் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக மீன்வளத்துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளனர்.
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மேலும், ஏற்கனவே அடையாளம் காணப்பட்ட 5 மீனவர்களின் உடல்களும் சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் ஆந்திராவில், மீனவர்களின் உடல்களை அடையாளம் காணும் பணியிலும், மீனவர்களை தேடும் பணியிலும் ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், சென்னை காசிமேடு துறைமுகத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற 9 மீனவர்களில், 5 பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மேலும் இரண்டு பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.