காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0: தமிழ்நாட்டில் இருந்து 14 ரயில்கள் - எங்கிருந்து எப்போது புறப்படும்?
காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0 நிகழ்ச்சிக்கான சிறப்பு ரயில்கள், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாகர்கோவில், வள்ளியூர், திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்கள் வழியாக இயக்கப்படவுள்ளன.
Published : November 18, 2026 at 6:24 PM IST
சென்னை: காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0 நிகழ்ச்சியையொட்டி தமிழ்நாட்டின் சென்னை, கோயம்புத்தூர், கன்னியாகுமரியில் இருந்து வாரணாசிக்கு (பனாரஸ்) சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0 நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி- பனாரஸ்- கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் (06041/06042), சென்னை சென்ட்ரல்- பனாரஸ்- சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் (06043/06044), கோயம்புத்தூர்-பனாரஸ்-கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் (06047/06048), சென்னை சென்ட்ரல்- பனாரஸ்- சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் (06049/06050), கன்னியாகுமரி- பனாரஸ்- கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் (06051/06052), கன்னியாகுமரி- பனாரஸ்- கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் (06053/06054), சென்னை சென்ட்ரல்- பனாரஸ்- சென்னை சென்ட்ரல் (06055/06056) ஆகிய 14 சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. மேற்கண்ட ரயில்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவுத் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
எந்தெந்த ரயில் எங்கிருந்து எப்போது புறப்படும்? என்பது குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்
கன்னியாகுமரி- பனாரஸ்- கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் நவம்பர் 25-ம் தேதி புதன்கிழமை மதியம் 2.30 மணியளவில் கன்னியாகுமரி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் கன்னியாகுமரி- பனாரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06041), வெள்ளிக்கிழமை இரவு 08.00 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில், டிசம்பர் 1-ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் பனாரஸ்- கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06042), வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 04.45 மணிக்கு கன்னியாகுமரி ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
வரும் டிசம்பர் 3-ம் தேதி வியாழக்கிழமை மதியம் 2.30 மணிக்கு கன்னியாகுமரி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும், கன்னியாகுமரி- பனாரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06051), சனிக்கிழமை இரவு 08.00 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில், டிசம்பர் 9-ம் தேதி புதன்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் பனாரஸ்- கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06052), சனிக்கிழமை அதிகாலை 06.30 மணிக்கு கன்னியாகுமரி ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், நாகர்கோவில், வள்ளியூர், திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை எழும்பூர், நெல்லூர், ஓங்கோல், விஜயவாடா, வாராங்கல் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
சென்னை சென்ட்ரல்- பனாரஸ்- சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் நவம்பர் 28-ம் தேதி சனிக்கிழமை அதிகாலை 4.15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல்- பனாரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06043), ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 8.00 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், டிசம்பர் 3-ம் தேதி வியாழக்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் பனாரஸ்- சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06044), சனிக்கிழமை மாலை 4.15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
வரும் டிசம்பர் 2- ஆம் தேதி புதன்கிழமை அதிகாலை 4.15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும், சென்னை சென்ட்ரல்- பனாரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06049), மறுநாள் இரவு 8.00 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், டிசம்பர் 7- ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் பனாரஸ்- சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06050), புதன்கிழமை மாலை 4.15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
வரும் டிசம்பர் 8-ம் தேதி செவ்வாய்கிழமை அதிகாலை 4.15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல்- பனாரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06055), மறுநாள் (புதன்கிழமை) இரவு 8.00 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், டிசம்பர் 13-ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும், பனாரஸ்- சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06056), செவ்வாய்கிழமை மாலை 4.15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், நெல்லூர், ஓங்கோல், வாராங்கல் விஜயவாடா உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
கோயம்புத்தூர்- பனாரஸ்- கோயம்புத்தூர் சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் நவம்பர் 29-ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6.00 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் கோயம்புத்தூர்- பனாரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06047), செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 8.00 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில், வரும் டிசம்பர் 5- ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் பனாரஸ்- கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06048), திங்கட்கிழமை இரவு 11.55 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
வரும் டிசம்பர் 5- ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை 06.00 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும், கோயம்புத்தூர்- பனாரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06053), திங்கட்கிழமை இரவு 8.00 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், டிசம்பர் 11- ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்கு பனாரஸ் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும், பனாரஸ்- கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06054), திங்கட்கிழமை நள்ளிரவு 1.00 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், பெரம்பூர், நெல்லூர், ஓங்கோல், விஜயவாடா, வாராங்கல் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த நகரங்கள் வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்?
காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0 நிகழ்ச்சிக்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு ரயில்கள், தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், பெரம்பூர், நாகர்கோவில், வள்ளியூர், திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை எழும்பூர் ஆகிய நகரங்கள் வழியாக இயக்கப்படுகின்றது.
சிறப்பு ரயில்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு https://irctc.com/ என்ற இந்திய ரயில்வேத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.