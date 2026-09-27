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கரூர் சம்பவம் ஓராண்டு நிறைவு; இதுபோன்ற ஒரு துயரம் இனி வேண்டாம் - பொதுமக்கள் கருத்து

இனி எந்த ஒரு அரசியல் பொதுக்கூட்டமும் உயிரிழப்புக்கான இடமாக மாறாத வகையில், பாதுகாப்பை முதன்மை படுத்தவேண்டும் என்பதே கரூர் துயர சம்பவம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டும் அனுபவ பாடமாகும்.

கரூர் பொதுக்கூட்டம் - கோப்புப்படம்
கரூர் பொதுக்கூட்டம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 6:01 AM IST

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Updated : September 27, 2026 at 7:23 AM IST

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-By எஸ். கண்ணன்

கரூரில் தவெக மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக தன்னெழுச்சியாக தங்கள் தலைவரை காண வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் நின்று கொண்டிருந்த அந்த இரவு, தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு சோக நிகழ்வாக மாறும் என யாரும் எதிர்பார்க்க வில்லை.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய், கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27 அன்று காலையில், நாமக்கலில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை முடித்துக் கொண்டு கரூர் - சேலம் பைபாஸ் சாலையில் சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக திறந்தவெளி வாகனத்தில் நின்றபடி பொதுமக்களை பார்த்து கையசைத்து வந்தார்.

கரூர் பொதுக்கூட்டம் நடந்த பகுதி
கரூர் பொதுக்கூட்டம் நடந்த பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் மாலை 6 மணிக்கு துவங்குவதாக இருந்த மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம், இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கியது. அப்போது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில், அவசர அவசரமாக தனது பேச்சை நிறைவு செய்து, கரூரில் இருந்து சென்னை செல்வதற்காக திருச்சி விமான நிலையம் நோக்கி சென்றார் தவெக தலைவர் விஜய்.

அதற்குள் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கியவர்கள் கரூர் நகரப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய தனியார் மருத்துவமனைகளில் அவசர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில், 20-க்கும் மேற்பட்டோர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தபோதுதான் கரூரில் மிகப்பெரிய துயர சம்பவம் நடந்து விட்டது என்பதை அனைவரும் உணரத் தொடங்கினார்கள்.

அதைத் தொடர்ந்து, யாரும் எதிர்பாராத வகையில் உயிரிழப்பு 39-ஐ கடந்துவிட்டது. உயிரிழந்தவர்களில் பச்சிளம் குழந்தைகளும் பெண்களும் அதிகம் என்பதை என்பதை கரூர் காந்தி கிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள சவக்கிடங்கில் குவிந்திருந்த சடலங்களை பார்த்தபோது தெரியவந்தது.

கரூர் பொதுக்கூட்டம் நடந்த பகுதி
கரூர் பொதுக்கூட்டம் நடந்த பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் துயர சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரத்தில் இந்தியாவின் மூலை முடுக்கெல்லாம் அதன் அதிர்வலைகள் பரவியது. ஒட்டுமொத்த தமிழக அரசின் நிர்வாகத் துறையும், கரூர் தூயர சம்பவத்தை தேசிய பேரிடராக உணர்ந்து, சம்பவ இடத்தை நோக்கி விரைந்தார்கள்.

கரூர் வேலுசாமிபுரத்திற்கு தவெக கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த பலர் தங்கள் குடும்பத்தினரை தேடி மருத்துவமனைக்கு விரைந்தபோது, மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட பலர் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தனர். இதனால் கரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் பிணவறை அருகே, இறந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரின் அலறல் சத்தங்கள், இனியும் இந்த கரூர் மண்ணில் ஒலிக்க கூடாது என்று உணர்த்த துவங்கியது.

அப்போதைய தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி தமிழக அரசியல் முக்கிய பிரமுகர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள் என ஒவ்வொருவரும் கரூர் மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்க வந்தனர்.

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அதன் பின்னர் தமிழக அரசு நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் தனிநபர் விசாரணை ஆணையத்தை நியமித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது அடுத்த நாள் சென்னை மற்றும் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு (SIT) தனது முதல் கட்ட விசாரணையை கரூரில் துவங்கியது.

விசாரணை நடைபெற்ற சில நாட்களில், உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி மேற்பார்வையில் ஏஎஸ்பி முகேஷ் குமார் தலைமையில், சிபிஐ அதிகாரிகள் கடந்த 2025 அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி, கரூரில் சிபிஐ விசாரணையை துவக்கினர்.

சிபிஐ அதிகாரிகள், கரூரில் தற்காலிக முகாம் அமைத்து இன்று வரை பல்வேறு கோணங்களில் புதிய தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை கொண்டு, சாலைகளை அளவீடு செய்தும், நவீன ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் ஒலிப்பதிவு செய்தும் ஆதாரங்களை திரட்டி வருகின்றனர். சம்பவத்தன்று பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல் துறையினர், பொதுமக்கள், கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றிய தவெக தலைவர் விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராகி விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், கரூர் துயர சம்பவம் நடைபெற்று இன்றுடன் (செப்.27) ஓராண்டு நிறைவடைகிறது. இதுகுறித்து, 'ஈடிவி தமிழ்நாடு' சார்பில் கரூர் வேலுசாமிபுரம் மக்களின் கருத்துகளை கேட்டோம்.

துரைசாமி, கரூர்
துரைசாமி, கரூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தைச் சேர்ந்த முதியவர் துரைசாமி கூறும்போது, "கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டபோது 100 மீட்டர் மிக அருகில் இருந்து கோர சம்பவத்தை கண்ணால் பார்த்ததாக கூறுகிறார். அப்போது போதிய அளவில் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தால் உயிரிழப்புகளை தடுத்திருக்கலாம்.

கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் நினைவுத் தூண் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், உயிரிழந்தவர்களுக்கு அவர்களின் குடும்பத்தினர் அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் ஒரு பொது இடத்தை தேர்வு செய்து நினைவுத்தூண் அமைத்து கொடுக்க வேண்டும். செப்டம்பர் 27 அன்று, முதலமைச்சர் எங்கிருந்தாலும் கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு நேரில் வந்து நினைவஞ்சலி செலுத்த வேண்டும்" எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

ரவி, கரூர்
ரவி, கரூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதேபோல், கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த வணிகர் ரவி கூறுகையில், "கரூர் துயர சம்பவம், ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சம்பவம். நடக்க கூடாத சம்பவம், நடந்து விட்டது. அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் கூட்டத்திற்கு, அரசியல் கட்சியை சேர்ந்த தலைவரின் பேச்சைக் கேட்க வருவது இயல்பு. ஆனால், வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு ஒரே நேரத்தில் பல ஆயிரம் பேர் கூடியதால், இந்த துயர சம்பவம் ஏற்பட்டு விட்டது. இந்த சம்பவத்திற்கு யாரும் தனிப்பட்ட முறையில் காரணம் இல்லை. இருந்தபோதிலும் சரியான இடத்தை தேர்வு செய்து கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கியிருந்தால் 41 அப்பாவி உயிர்கள் பலியாகி இருக்காது.

தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், கரூருக்கு வருகை தந்து பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியும் நிவாரண உதவிகளையும் வழங்கி சென்றுள்ளார். தற்போது தமிழகத்தில் இரண்டு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுவதால், அவர் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து, உயிரிழந்தவர்களுக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்தினால் போதும்" என்றார்.

ஒட்டுமொத்தமாக, கரூரில் இனி இதுபோன்ற ஒரு துயர சம்பவம் வேண்டாம் என்ற மனநிலைக்கு மக்கள் மாறி இருக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு திட்டமிடல், கூட்டத்தின் அளவை கட்டுப்படுத்துதல், அவசரகால வெளியேற்றப் பாதைகள், மருத்துவ மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதிகள், காவல்துறை ஒருங்கிணைப்பு, பொதுமக்களுக்கு சரியான தகவல் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றை உறுதி செய்தால் மட்டுமே கரூர் துயர சம்பவம் போன்று மற்றொரு கூட்ட நெரிசல் துயர சம்பவம் நடைபெறாமல் தடுக்க முடியும் என்கிறார்கள் மக்கள்.

41 அப்பாவி உயிர்களின் குடும்ப வலியை புரிந்து கொள்வோம். இனி எந்த ஒரு அரசியல் பொதுக்கூட்டமும் உயிரிழப்புக்கான இடமாக மாறாத வகையில், பாதுகாப்பை முதன்மை படுத்தவேண்டும் என்பதே கரூர் துயர சம்பவம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டும் அனுபவப் பாடம்.

Last Updated : September 27, 2026 at 7:23 AM IST

TAGGED:

KARUR TRAGEDY
கரூர் துயர சம்பவம்
கூட்ட நெரிசல்
KARUR STAMPEDE
KARUR INCIDENT ONE YEAR REMEMBRANCE

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