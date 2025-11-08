கரூர் விபத்து: தவெக-விடம் இருந்து வீடியோ பதிவுகளை பெற்றுக்கொண்ட சிபிஐ; வேகமெடுக்கும் வழக்கு!

ETV Bharat / state

சிசிடிவி பதிவுகள் அடங்கிய ஹார்டுடிஸ்க், ட்ரோன் கேமராவில் பதிவான காட்சிகள், நேரலைக் காணொலிகள் என அனைத்தையும் சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் தவெக சமர்ப்பித்துள்ளது.

தவெக கட்சியின் மண்டல வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச்செயலாளர் அரசு வீடியோ பதிவுகளை பையில் எடுத்துச் செல்கிறார்.
தவெக கட்சியின் மண்டல வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச்செயலாளர் அரசு வீடியோ பதிவுகளை பையில் எடுத்துச் செல்கிறார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக சிசிடிவி பதிவுகளை சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் தவெக நிர்வாகிகள் ஒப்படைத்தனர்.

கரூரில் செப்டம்பர் 27 அன்று தவெக தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்ட கூட்டத்தில் நெரிசல் 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் தனிநபர் ஆணையம் அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது. மேலும், கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், எஸ்ஐடி அமைத்து உத்தரவிட்டது.

கரூர் விபத்து குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் வைக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து இவ்வழக்கை விசாரிக்குமாறு சிபிஐ-க்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. பெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய இந்த உத்தரவைத் தொடர்ந்து, சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள்(SIT) விசாரணை ஆவணங்களை சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் அக்டோபர் 16 அன்று ஒப்படைத்தனர்.

தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், விபத்து நடந்த செப்டம்பர் 27 அன்று விஜய் வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்ட சிசிடிவி பதிவுகள் விசாரணைக்கு தேவைப்படுவதாக நவம்பர் 3-ஆம் தேதி சிபிஐ சம்மன் தவெக அலுவலகத்திற்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது.

இந்நிலையில், இன்று கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகையில், சிபிஐ அதிகாரிகள் முன் தவெக கட்சியின் மண்டல வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச்செயலாளர் அரசு மற்றும் பனையூர் தவெக தலைமை அலுவலகப் பணியாளர் குரு சரண் ஆகிய இருவரும் ஆஜராகினர்.

அப்போது விபத்து நடந்த அன்றைய தினத்தின் சிசிடிவி பதிவுகள் அடங்கிய ஹார்டுடிஸ்க், ட்ரோன் கேமராவில் பதிவான காட்சிகள், நேரலைக் காணொலிகள் என அனைத்தையும் சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்தனர்.

சிபிஐ முன் ஆஜராக வந்த தவெக கட்சியின் மண்டல வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச்செயலாளர் அரசு மற்றும் பனையூர் தவெக தலைமை அலுவலகப் பணியாளர் குரு சரண்.
சிபிஐ முன் ஆஜராக வந்த தவெக கட்சியின் மண்டல வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச்செயலாளர் அரசு மற்றும் பனையூர் தவெக தலைமை அலுவலகப் பணியாளர் குரு சரண். (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கு முன்னதாக, அக்டோபர் 31 அன்று கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு சென்ற சிபிஐ எஸ்பி பிரவீன்குமார் மற்றும் விசாரணை அதிகாரி ஏஎஸ்பி முகேஷ்குமார் தலைமையிலான 12 பேர் கொண்ட சிபிஐ அதிகாரிகள், மூன்று குழுக்களாக பிரிந்து, நவீன 3டி கேமராவைப் பயன்படுத்தி, மக்கள் கூடிய இடமாக பார்க்கப்படும் சுமார் 700 மீட்டர் இடத்தை துல்லியமாக அளவீடு செய்தனர். நவம்பர் 1-ஆம் தேதி இந்த பணி நிறைவடைந்தது.

இரண்டாவது கட்டமாக, சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் வசிக்கும் வியாபாரிகள் பொதுமக்கள், அவசர ஊர்தி ஓட்டுநர்கள், பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர் என 300க்கும் மேற்பட்டோருக்கு சம்மன் அனுப்பி இரு தினங்களாக விசாரணை நடத்தினர்.

இந்த சூழலில் தான் விஜய் வாகனம் மற்றும் தவெக தரப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட ட்ரோன் பதிவுகளை சமர்ப்பிக்குமாறு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. அந்த வகையில், தற்போது அனைத்தும் பதிவுகளும் தவெக தரப்பில் இருந்து சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

