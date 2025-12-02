கரூர் உயிரிழப்பு: ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான குழுவினர் நேரில் ஆய்வு
கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த மற்றும் காயம் அடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினர்களை அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான குழுவினர் நேரில் சந்தித்து விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
Published : December 2, 2025 at 4:50 PM IST
கரூர்: தவெக கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், அதனை மேற்பார்வை செய்ய ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான குழுவினர் கரூர் வந்தனர்.
கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்.27 ஆம் தேதி தவெக பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஐ.ஜி. அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் (SIT) விசாரணை நடத்தி வந்தனர். ஆனால், இந்த விசாரணைக்கு தடை கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், அதனை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு தடை விதித்தது. மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டது.
மேலும், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளான சோனல் மிஸ்ரா, சுமித் சரண் மேற்பார்வையில், குஜராத் மாநிலத்தின் ஐபிஎஸ் அதிகாரி பிரவீன் குமார், கூடுதல் காவல்கண்காணிப்பாளர் (ஏஎஸ்பி) முகேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய சிபிஐ விசாரணை குழுவை நியமித்தது.
தொடர்ந்து ஐபிஎஸ் அதிகாரி பிரவீன் குமார் தலைமையிலான 15-க்கும் மேற்பட்ட சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூர் பொதுப்பணித்துறை சுற்றுலா மாளிகையில் தற்காலிக முகாம் அமைத்து, இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சிபிஐ டிஐஜி அதுல்குமார் தாகூர் நேற்று சிபிஐ அதிகாரிகளுடன் வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய பின், 41 பேர் உயிரிழந்த வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தார்.
கூட்ட நெரிசல் நிகழ்ந்த இடம், தவெக தலைவர் நடிகர் விஜய் உரையாற்றிய வாகனம் நின்ற இடம், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட போது பொதுமக்கள் சிதறி ஓடிய இடம் ஆகியவற்றை சிபிஐ அதிகாரிகள் அவரிடம் காண்பித்து சம்பவம் தொடர்பாக விளக்கி கூறினார்.
இந்நிலையில், சிபிஐ விசாரணையை மேற்பார்வையிடும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் சோனல் மிஸ்ரா மற்றும் சுமித் சரண் உள்ளிட்டோர் இன்று கரூருக்கு வருகை தந்தனர். அவர்கள் சிபிஐ அதிகாரி பிரவீன் குமார் தலைமையிலான குழுவினரிடம் ஆலோசனை நடத்தினர். தொடர்ந்து, அடுத்த மூன்று நாட்கள் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில், உயிரிழந்த மற்றும் காயம் அடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினர்களை நேரில் சந்தித்து விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
முன்னதாக, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேல் மற்றும் கரூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் முகமது பைசல் உள்ளிட்டோர் உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையான குழுவினரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினார்.
இதனிடையே, சிபிஐ தற்காலிக அலுவலகம் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகைக்கு, Y பிரிவு பாதுகாப்பு அடங்கிய பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் அடுத்த மூன்று நாட்கள் அஜய் ரஸ்தோகியிடம், பொதுமக்கள் வழக்கு தொடர்பாக தங்களின் கோரிக்கை மனுக்களை நேரடியாக வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.