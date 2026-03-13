ETV Bharat / state

மார்ச் 17-ல் சிபிஐ விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகிறார் செந்தில் பாலாஜி

கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களைச் சந்தித்த அனைவருக்கும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்புமா? முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர் சந்திப்பு
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

March 13, 2026

கரூர்: மார்ச் 17- ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக நேரில் ஆஜராகவிருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கோதை நகரில் மினி டைடல் பூங்காவை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது. விழாவில் சென்னையில் இருந்து காணொளி வாயிலாகப் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மினி டைட்டில் பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டி பணிகளைத் தொடங்கி வைத்தார்.

விழாவில் முன்னாள் அமைச்சரும், கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜி, அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கோ, கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவகாமசுந்தரி, மாநகராட்சி மேயர் கவிதா மற்றும் துறைச் சார்ந்த அரசு உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

மினி டைடல் பூங்கா
மினி டைடல் பூங்கா (ETV Bharat Tamilnadu)

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி எம்.எல்.ஏ, "கரூரில் ரூபாய் 38.50 கோடி மதிப்பீட்டில் 64,000 சதுர அடி பரப்பளவில் ஐந்து தளங்களுடன் மினி டைட்டில் பூங்கா அமைகிறது. ஓராண்டிற்குள் பணிகள் முடிக்கப்பட்ட மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். இதனால் உள்ளூர் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். திராவிட மாடல் ஆட்சி 2.0 அமைந்த உடன் கரூர் விமான நிலைய கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும்.

கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக வரும் மார்ச் 17- ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக மின்னஞ்சல் மூலம் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நேரில் ஆஜராகி உரிய பதில்களை அளிப்பேன். எந்த அடிப்படையில் எனக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது என்று தெரியவில்லை. கூட்டத்திற்கு அனுமதி கோரி நிகழ்ச்சியை நடத்தியது அந்த கட்சி தான். கூட்டத்திற்கான அனுமதியை காவல்துறையும், கரூர் மாவட்ட நிர்வாகமும் தான் வழங்கியது. ஆனால் தனக்கு சிபிஐ சம்மன் வழங்கியுள்ளது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது.

மினி டைடல் பூங்காவிற்கு அடிக்கல்
மினி டைடல் பூங்காவிற்கு அடிக்கல் (ETV Bharat Tamilnadu)

கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய அதிமுகவின் கரூர் மாவட்டச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், கரூர் துயர சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜிக்கு சிபிஐ சம்மன் வழங்கியுள்ளது என்று கூறியுள்ளார். எனக்கு சிபிஐ சம்மன் வழங்கினால், அவருக்கு என்ன கஷ்டம் என்று தெரியவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று பார்த்து ஆறுதல் கூறினேன். மற்ற அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் நேரில் மக்களைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்கள்.

அவர்கள் அனைவருக்கும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்புமா? விசாரணை முறையாக நடக்கின்றது என்றால் மருத்துவமனையில் மக்களைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய அனைவருக்கும் சிபிஐ சம்மன் வழங்கியிருக்க வேண்டும்.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாய்ப்பு வழங்கினார். அதில் 4 தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் வென்றது. வருகின்ற 2026 சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலிலும் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் சின்னம் வெற்றி பெற திமுகவினர் கடுமையாக உழைப்போம்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கரூர் மாவட்டம் முழுவதும் 3,30,000 குடும்பங்களுக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தேன். தற்போது அது நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் பரிசுப் பொருட்கள் மாவட்டம் முழுவதும் திமுக சார்பில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது." என்று செந்தில் பாலாஜி கூறினார்.

