தமிழ்நாட்டில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்த தேர்தல் ஆணையம் முயற்சி! ஜோதிமணி எம்பி குற்றச்சாட்டு!
பாஜக ஆளும் அசாமில் நடத்தப்படாத வாக்காளர் பட்டியல் சிறுப்பு திருத்தம், தமிழ்நாடு, கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் மட்டும் ஏன் நடத்த வேண்டும்? என்று ஜோதிமணி எம்பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : October 29, 2025 at 8:58 PM IST
கரூர்: தமிழ்நாட்டில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்த தேர்தல் ஆணையம் முயற்சி செய்வதாக கரூர் மக்களவை தொகுதி உறுப்பினர் ஜோதிமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
கரூர் மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி தலைமையில், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேல், மாவட்ட திட்ட இயக்குநர் மற்றும் அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டு, ஒன்றிய அரசின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை மற்றும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
கூட்டத்திற்கு பின்னர் ஜோதிமணி எம்பி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "கரூர் மாநகராட்சி எம்பி நிதியை ஒரு வருடமாக பயன்படுத்தவில்லை. அதை சரி செய்ய சொல்லி மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்தேன்.
தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறது. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் செய்யப்படவில்லை. SIR நடவடிக்கை என்பது, தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் அமைதியை சீர்குலைக்கும் செயல்.
வாக்காளர் பட்டியலில் ஊழல் செய்வதற்கு சட்டரீதியான அனுமதி தான் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம். பீகாரில் நடந்த வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில், 65 லட்சம் பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கப்பட்டதாக தேர்தல் ஆணையமே அறிவித்துள்ளது. அவர்கள் இடம் பெயர்ந்தவர்கள், உயிரிழந்தவர்கள் என தேர்தல் ஆணையம் கூறுகிறது.
ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்கும் தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கை நேர்மையற்ற செயலாகும். நாடு முழுவதும் 11 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒரு யூனியன் பிரதேசம் என 12 மாநிலங்களில் இரண்டாவது கட்டமாக, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
பாஜக ஆளும் மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தேர்தல் இல்லை. ஆனால் தமிழகம், கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் அடுத்த சில மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பாஜக ஆளும் அசாமில் SIR நடத்தப்படாத நிலையில், தமிழ்நாடு, கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் மட்டும் ஏன் நடத்த வேண்டும்?
கரூர், கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் புலம்பெயர்ந்த வட மாநில தொழிலாளர்களை தமிழகத்தில் வாக்காளர்களாக பதிவு செய்யலாம் என்ற நிலையை ஏற்படுத்தினால், தமிழ்நாடு அரசை தேரந்தெடுக்கும் உரிமை, தமிழக வாக்காளர்களிடமிருந்து பறிபோகும். தமிழ்நாட்டில் பதற்றமான சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தில் தேர்தல் ஆணையம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
2019 மற்றும் 2024 ஆகிய இரண்டு தேர்தல்களிலும் தேர்தல் ஆணையத்தின் உதவியுடன் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு செய்து தான் பாஜக ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு அதிமுக வரவேற்பு அளித்துள்ளது. பாஜகவின் பிடியில் சிக்கி அழிவில் இருக்கும் அதிமுக, இந்த துரோகத்திற்கு துணை போகக் கூடாது" என்றார்.