கரூர் அருகே கிணற்றில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 5 உடல்கள் - குடும்பத்தினர் உருக்கமான கடிதம்
கரூர் அருகே திமுக பிரமுகரின் குடும்பத்தினர் 5 பேர், கிணற்றில் குதித்து உயிரிழந்ததாக போலீசாரின் முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 2:30 PM IST
கரூர்: கரூர் அருகே 5 பேரின் உடல்கள் கிணற்றில் இருந்து மீட்கப்பட்ட வழக்கில், உயிரிழந்த குடும்பத்தினர் கைப்பட எழுதிய கடிதம் போலீசாருக்கு கிடைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நேற்று மாலை 5:30 மணியளவில், சின்ன காளிபாளையம் ராமசாமி தோட்டத்திற்கு பக்கத்து தோட்டக்காரரான கருப்பண்ணன் என்பவர், தோட்டத்தில் ஒரு கார் நின்றிருப்பதைக் கண்டு, கிணறு அருகே சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது இரண்டு குழந்தைகள் உள்பட 5 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் கிணற்றில் பிணமாக மிதந்துள்ளனர்.
கிணற்றில் மிதந்த ஐவர் உடல்கள்
இதனையடுத்து கருப்பண்ணன் உடனடியாக வாங்கல் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ரகுபதி தலைமையிலான போலீசார், மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் 5 பேரின் உடல்களையும் மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சம்பவ இடத்தில் 5 பேரும் ஒருவரை ஒருவர் சேலையில் கட்டிக் கொண்டு கிணற்றில் குதித்து உயிரை மாய்த்து கொண்டுள்ளனர்.
சம்பவ இடத்தில் இருந்து உடல்களை மீட்ட காவல்துறையினர், காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வாங்கல் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
காவல்துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், கிணற்றில் இருந்து மீட்கப்பட்டது கரூர் நகர் பகுதியை ஒட்டியுள்ள வாங்கப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த தி.மு.க பிரமுகர் கண்ணனின் தந்தை ராமசாமி (63), தாய் ஜானகி (60), சகோதரி சுகுணா (35), இவரது குழந்தைகள் சிவானி (10), ஆதிரன் (4) ஆகியோரது என்று தெரியவந்தது.
குடும்பப் பிரச்சினை
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், “சுகுணாவிற்கு வேலாயுதம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த பிரபு என்பவருடன் 11 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்துள்ளது இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், கரூர் வேலாயுதம்பாளையத்தில் வசித்து வந்த பிரபு மற்றும் சுகுணா இடையே அடிக்கடி கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு வந்ததாகவும், இதனால், பிரபு நீதிமன்றம் சென்று விவாகரத்து கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். இதனிடையே, கடந்த நவம்பர் 7ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகைக்காக வாங்கபாளையத்தில் உள்ள தனது தந்தை வீட்டிற்கு குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு வந்த சுகுணா குடும்பப் பிரச்சினை குறித்து, மனவிரக்தியில் இருந்துள்ளார்.
மேலும், தந்தை ராமசாமி மற்றும் தாய் ஜானகியிடம் குடும்பத்தில் நடந்த பல்வேறு சம்பவங்களை கூறி அழுது புலம்பி உள்ளார். ராமசாமியும் ஜானகியும் சுகுணாவிற்கு ஆறுதல் கூற முடியாமல் மன விரக்தியில் இருந்துள்ளனர். இந்நிலையில் தான், கரூர் வாங்கப்பாளையத்தில் இருந்து காரில் ராமசாமி, ஜானகி, சுகுணா, மற்றும் குழந்தைகள் இருவர் என 5 பேர் வாங்கல் அருகே உள்ள சின்ன காளிபாளையம் தோட்டத்திற்கு சென்று வருவதாக கண்ணனிடம் கூறி சென்றுள்ளனர்.
சிக்கிய கடிதம்
வெளியே சென்ற அவர்கள் வீடு திரும்பாததால் கண்ணன் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்நிலையில், அவர்கள் கிணற்றில் இறந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்” என்று தெரியவந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வாங்கல் காவல் நிலையத்தில் கண்ணன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையிலும் காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
ராமசாமி தனது கைப்பட எழுதிய கடிதம் போலீசாருக்கு கிடைத்துள்ளதாகவும், அந்த கடிதத்தில், தங்களின் இந்த தற்கொலை முடிவுக்கு ‘நாங்கள் மட்டுமே காரணம்; வேறு யாரும் காரணம் இல்லை. நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்துதான் இந்த முடிவை எடுத்து உள்ளோம்’ என உருக்கமாக எழுதியுள்ளதாக காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 5 பேரின் உடல்கள், இன்று மாலைக்குள் பிரேத பரிசோதனை முடிந்து ஒப்படைக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். குடும்ப பிரச்சனையில், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
‘தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.