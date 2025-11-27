ETV Bharat / state

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்: சிபிஐ விசாரணைக்கு காவல் ஆய்வாளர் ஆஜர்

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகளிடம் சிபிஐ இரண்டு நாட்கள் விசாரணை நடத்தியது

கரூர் பொதுப்பணித்துறை சுற்றுலா மாளிகை
கரூர் பொதுப்பணித்துறை சுற்றுலா மாளிகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 27, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்கு கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன் இன்று ஆஜரானார்.

செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. மேலும் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.

இதனிடையே, சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் விசாரணைக்கு தடை கோரியும், சிபிஐ வழக்கை விசாரிக்க உத்தரவிடக் கோரியும், பாதிக்கப்பட்டோர் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, கடந்த அக்.13 ஆம் தேதி சிபிஐ விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை தொடர்ந்து, கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையை தொடங்கிய சிபிஐ, கடந்த அக்.17ஆம் தேதி முதல் தகவல் அறிக்கையை தாக்கல் செய்தது. பின்னர் கரூரில் பிரச்சாரம் நடைபெற்ற வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் பணியில் இருந்த காவல் துறை அதிகாரிகள், காவலர்கள், சாலையோர வியாபாரிகள் என பலரிடம் விசாரணை நடத்தியது.

இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 24 ஆம் தேதி முதல் இரண்டு நாட்களாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மூத்த நிர்வாகிகளான பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், இணைச் செயலாளர் நிர்மல் குமார், தேர்தல் பிரிவு மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா, கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், பவுன்ராஜ் உள்ளிட்டோர் விசாரணைக்கு ஆஜரான நிலையில், நேற்று (நவ.26) கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன் ஆஜரானார்.

கரூர் மாவட்ட தவெக நிர்வாகிகள் மதியழகன் மற்றும் பவுன்ராஜ் ஆகியோர் விசாரணைக்கு ஆஜரான நிலையில், அவர்கள் அளித்த ஆவணங்கள் மற்றும் வாக்குமூலம் அடிப்படையில் தான், கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன் சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.

இந்த விசாரணையின் போது, தவெக தலைவர் விஜய் வருகைக்கு முன்னர், கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் நடைபெற்ற கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் எவ்வளவு மக்கள் கூடியிருந்தனர்? தவெக தலைவர் விஜய் வாகனத்தின் முன்னும் பின்னும் தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் எவ்வளவு பேர் வருகை தந்தனர்? கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் விஜயை காவல் துறை ஏன் தடுத்து நிறுத்தவில்லை? உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளரிடம் கேட்டனர்.

இதையும் படிங்க: கரூர் துயர சம்பவம்; தவெக நிர்வாகிகளிடம் இரண்டாவது நாளாக சிபிஐ விசாரணை

மேலும் சம்பவத்தன்று சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியிட்ட சிலரையும் சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் அனுப்பியதன் அடிப்படையில், 4 பேர் விசாரணைக்கு ஆஜராகி உள்ளனர்.

TAGGED:

KARUR CBI INVESTIGATION
கரூர் கூட்ட நெரிசல்
TVK VIJAY
கரூர் காவல் ஆய்வாளர்
KARUR STAMPEDE CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.