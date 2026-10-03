கரூரில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டங்களில் சாதி பாகுபாடா? சர்ச்சையை கிளப்பிய 'ஜமுக்காளம்'
கிராம சபை கூட்டத்தில் விரிக்கப்பட்டிருந்த ஜமுக்காளத்தில் உயர் சாதியினர் எனக் கூறப்படுபவர்கள் மட்டுமே அமர்ந்திருந்தனர். பட்டியலின மக்கள் தரையில் அமர்ந்திருந்தனர் எனக் கூறப்படுகிறது.
Published : October 3, 2026 at 8:52 PM IST
கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டங்களில் சாதி பாகுபாட்டுடன் மக்கள் அமர வைக்கப்பட்டதாக மிகப்பெரிய சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
காந்தி ஜெயந்தியை ஒட்டி நேற்று (அக்.2) தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களில் உள்ள ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. தமிழக அரசின் திட்டங்கள், மத்திய அரசின் திட்டங்கள் அனைத்து கிராமப்புறங்களுக்கும் சென்றடைந்துள்ளதா என்பதை உறுதி செய்யவும், மக்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவது குறித்து ஆலோசிப்பதுமே இந்த கிராம சபை கூட்டங்களின் முக்கிய நோக்கம் ஆகும்.
அந்த வகையில், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 157 கிராம ஊராட்சிகளிலும் நேற்று கிராம சபைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட ஆண்டா கோயில் கிழக்கு ஊராட்சி சார்பில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் அமர்வதற்கு வசதிக்காக தரையில் ஜமுக்காளம் விரிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பொதுமக்கள் அமர்வதற்கு ஜமுக்காலம் விரிக்கப்படாததால், அவர்கள் தரையில் அமர்ந்து கிராம சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதேபோல, தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட ஆண்டாங்கோயில் மேற்கு ஊராட்சி வேப்பம்பாளையம் பகுதியில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்திலும், தரை விரிப்பு போடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் உயர் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே அதில் அமர வைக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிகிறது.
தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நின்றபடியே, கிராமசப கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் விமர்சனத்தையும், சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சூழலில், இதற்கு தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி கடும் எதிர்ப்பையும், கண்டனத்தையும் பதிவு செய்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த அமைப்பின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் முத்துச்செல்வன் கூறுகையில், "கிராம சபை கூட்டத்தில் சாதிய பாகுபாடு கடைப்பிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக கடும் நடவடிக்கையை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும். இனி கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் அனைத்து கிராம சபை கூட்டங்களிலும் அனைத்து மக்களும் சமமாக அமர வைத்து கிராம சபை கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால், தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்படும்" என முத்துச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து கிட்டத்தட்ட 80 ஆண்டுகளை நெருங்கப் போகும் நிலையிலும், இன்னும் சாதிய பாகுபாடு நீடித்து வருவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.