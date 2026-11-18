கரூரில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் உயிரிழப்பு- காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை
ஐந்து பேரும் உயிரிழந்ததற்கான காரணம் குடும்பப் பிரச்சனையா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது காவல்துறையினரின் விசாரணைக்குப் பின்னரே தெரியவரும்.
Published : November 18, 2026 at 11:10 PM IST
கரூர்: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இரு குழந்தைகள் உள்பட 5 பேர் கிணற்றில் உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம், கரூர் மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம், சின்ன காளிபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராமசாமி (வயது 63)- ஜானகி (வயது 60) தம்பதியின் மகள் சுகுணா (வயது 35). இவருக்கு வேலாயுதம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த பிரபு என்பவருடன் திருமணமாகி, சிவானி (வயது 10), ஆதிரன் (வயது 4) என இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், சுகுணா மற்றும் அவரது கணவர் பிரபு இடையே குடும்பப் பிரச்சனை இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், இன்று சின்ன காளிபாளையம் பகுதியில் ராமசாமிக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் உள்ள கிணற்றில், ராமசாமி, ஜானகி, சுகுணா மற்றும் அவர்களது இரண்டு குழந்தைகள் என ஐந்து பேரும் உயிரிழந்த நிலையில் சடலமாகக் கிடந்துள்ளனர்.
அந்த வழியாகச் சென்ற பொதுமக்கள், கிணற்றில் மிதந்த சடலங்களைப் பார்த்து உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ரகுபதி தலைமையிலான காவல்துறையினர், தீயணைப்புத்துறை வீரர்களை வரவழைத்து ஐந்து பேரின் உடல்களையும் மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஐந்து பேரும் உயிரிழந்ததற்கான காரணம் குடும்பப் பிரச்சனையா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது காவல்துறையினரின் விசாரணைக்குப் பின்னரே தெரியவரும்.
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் உயிரிழந்த சம்பவம், கரூர் மாவட்டம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.