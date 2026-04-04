தமிழக மக்களுக்கு எதிரானது பாஜக-அதிமுக கூட்டணி - கனிமொழி விமர்சனம்

திமுக தேர்தல் அறிக்கைகள் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளையும், வழங்காத வாக்குறுதிகளையும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நிறைவேற்றி காட்டியிருப்பதாக கனிமொழி கூறினார்.

கனிமொழி தேர்தல் பிரச்சாரம்
கனிமொழி தேர்தல் பிரச்சாரம்
Published : April 4, 2026 at 10:26 PM IST

கரூர்: தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக பாஜகவுடன் அதிமுக சந்தர்ப்பவாத கூட்டணியை அமைத்துள்ளதாக திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி. விமர்சித்துள்ளார்.

கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளர் சூரியனூர் சந்திரனுக்கு ஆதரவாக திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும், கட்சியின் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவருமான கனிமொழி, இன்று (ஏப்ரல் 04) திறந்தவெளி வாகனத்தில் சென்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய கனிமொழி, "2016- ஆம் ஆண்டு அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி நிறைவேற்றவில்லை. ஆனால், திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை விமர்சித்து வருகிறார். தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றமாட்டார் என பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறார்.

2021- ஆம் ஆண்டு திமுக தேர்தல் அறிக்கைகள் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளையும், வழங்காத வாக்குறுதிகளையும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நிறைவேற்றி காட்டியிருக்கிறார். இப்போது வழங்கி இருக்கும் வாக்குறுதிகளையும் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார்; திமுக ஆட்சி அமைந்ததும், திமுக வழங்கியுள்ள தேர்தல் வாக்குறுதிகள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றப்படும்.

தமிழ்நாட்டிற்கு எதிரான கூட்டணியை அமைத்து அதிமுக தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது. 2024- ஆம் நடந்த நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி வைக்காமல் தேர்தலைச் சந்தித்திருந்தது. அதில் அதிமுக படுதோல்வியடைந்தது. அதற்கு காரணம் மக்களுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் எதிரான சட்டங்களை அதிமுக மத்திய அரசுக்கு ஆதரவளித்து மக்களுக்கு துரோகம் செய்தது தான். இப்போது மீண்டும் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது; தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக அதிமுக சந்தர்ப்பவாதக் கூட்டணியை அமைத்துள்ளது.

சசிகலா, ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோரை வெளியேற்றி தன் சொந்தக் கட்சித் தலைவர்களுக்கு துரோகம் செய்தவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவர் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் துரோகம் இழைக்கும் கூட்டணியை அமைத்துள்ளார். திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூபாய் 2,000 வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் முடிந்ததும் திமுக ஆட்சி மீண்டும் அமையும். அப்போது மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, கூட்டத்தில் இருந்த பொதுமக்கள் ரூபாய் 2,000 என்பதை ஆரவாரத்துடன் கூச்சலிட்டனர். எவ்வளவு தொகை என்று மீண்டும் கனிமொழி கூட்டத்தில் இருந்த மக்களைப் பார்த்து கேட்டார். அப்போது பொதுமக்கள் இரண்டு விரல்களை உயர்த்தி ரூபாய் 2,000 என காண்பித்தபோது, இந்த இரண்டு விரல்கள் நமக்கு வேண்டாம்; ஏனென்றால் இரட்டை இலை நமக்கு எதிரான சின்னம் என்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து, கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ராஜாவை ஆதரித்தும் கனிமொழி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

