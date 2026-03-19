ETV Bharat / state

நில அபகரிப்பு வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கு சம்மன் வழங்க உத்தரவு

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தொடர்புடைய நில அபகரிப்பு வழக்கு விசாரணையை வரும் மே 11ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி பரத்குமார் உத்தரவிட்டார்.

கரூர் மாவட்ட நீதிமன்றம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தொடர்புடைய நில அபகரிப்பு வழக்கில் அவர் விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் வழங்க சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு கரூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூர் மாவட்டம் வாங்கல் குப்பிச்சிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த தொழிலதிபர் பிரகாஷ் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வாங்கல் காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார்.

அதில், 'கரூர் கோடங்கிபட்டியில் தனது மகள் பெயரில் உள்ள ரூபாய் 100 கோடி மதிப்பிலான 22 ஏக்கர் நிலத்தை, அதிமுக கரூர் மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட 17 பேர் போலியான ஆவணங்களை தயாரித்து, நிலத்தை அபகரித்துக் கொண்டார்' என்று புகார் அளித்திருந்தார். இந்த வழக்கு கரூர் சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டது.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில், ஆறு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்த சிபிசிஐடி போலீசார், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 17ஆம் தேதி கேரளா திருச்சூரில் தலைமறைவாக இருந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரது சகோதரர் சேகர் பிரவீன் உள்ளிட்டோரை கைது செய்தனர். இதே வழக்கில் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஆவணத்திற்கான சான்றிதழ் வழங்கியதாக வில்லிவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் காவல் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்த பிரதிவிராஜ் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட 17 பேர் முன்ஜாமீன் பெற்ற நிலையில், வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக, பினாமி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பினாமி பெயரில் சொத்துக்கள் வாங்க அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் முயற்சி செய்ததாக சென்னையில் உள்ள வருமான வரித்துறை புலனாய்வு துறை கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு மே மாதம் விசாரணை நடத்தியது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீசார், கரூர் சிஜேஎம் நீதிமன்றம் -1இல் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு தொடர்புடைய முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட 17 பேரும் விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் அனுப்ப நீதிபதி பரத்குமார் உத்தரவிட்டார். மேலும் இந்த வழக்கு விசாரணை, மே 11ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாகவும் கூறி, வழக்கை நீதிபதி பரத்குமார் ஒத்திவைத்தார்.

இதையும் படிங்க: சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தேர்தலில் போட்டியிட முனைப்பு காட்டி வருகிறார். இந்நிலையில், சிபிசிஐடி போலீசாரின் சம்மன் விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

KARUR COURT
LAND GRABBING CASE
எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் வழக்கு
நில அபகரிப்பு வழக்கு
MR VIJAYABHASKAR CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.