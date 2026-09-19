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கரூரில் முட்புதரில் அழுகிய நிலையில் சிறுமியின் சடலம்: கொலையாளி கைது

சம்பவ இடத்தை கரூர் நகர காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் ராஜராஜன் மற்றும் கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஹரிஹரன் பிரசாத் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினர்.

அழுகிய நிலையில் சிறுமியின் சடலம்
அழுகிய நிலையில் சிறுமியின் சடலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 10:43 PM IST

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கரூர்: ஒருமாத காலமாக தேடப்பட்டு வந்த சிறுமி அழுகிய நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம், கரூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நெரூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் மோகன்ராஜ் (32). இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகியுள்ள நிலையில், வெங்கமேடு காமராஜர் நகரில் உள்ள வினோதினி என்ற பெண்ணுடன் தவறான உறவில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 18- ஆம் தேதி வினோதினியின் வீட்டில் அவருடன் மோகன்ராஜ் தனிமையில் இருந்ததாக தெரிகிறது. இதனை வினோதினியின் தங்கை தர்ஷினி (17) கதவை திறந்து பார்த்துள்ளார். இந்த விஷயம் வெளியே தெரிந்துவிடும் என்ற அச்சத்தில் தர்ஷினியை மோகன்ராஜ் இரும்புக் கம்பியால் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, வினோதினி மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோர் தர்ஷினியின் உடலை வாங்கல் சாலையில் உள்ள புதூர் பகுதியில் வீசி சென்றுள்ளனர்.

இதனிடையே, தர்ஷினியைக் காணவில்லை என்று அவரது பெற்றோர், வெங்கமேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தனர். இதையடுத்து காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் மோகன்ராஜைப் பிடித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். அதில், தர்ஷினியை தான் இரும்புக் கம்பியால் தாக்கிக் கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.

சம்பவ இடத்தில் காவல்துறை விசாரணை
சம்பவ இடத்தில் காவல்துறை விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, மோகன்ராஜை சடலம் வீசப்பட்ட இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற காவல்துறையினர், கரூர் தீயணைப்புத்துறை வீரர்களின் உதவியுடன் சடலத்தைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். நேற்றிரவு முதல் விடிய விடிய தேடுதல் பணி நடைபெற்ற நிலையில் சடலம் இன்று (செப்.19) அழுகிய நிலையில் சிறுமியின் சடலத்தைக் கண்டறிந்தனர். அத்துடன், சம்பவ இடத்திற்கு நடமாடும் தடயவியல் வாகனம் வரவழைத்த சம்பவ இடத்தில் தடயங்களை சேகரித்தனர்.

அதேபோல், கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் இருந்து மருத்துவர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு அங்கேயே பிரேதப் பரிசோதனை நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து கொலை வழக்காகப் பதிவு செய்து மோகன்ராஜை, வெங்கமேடு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

கரூர் நகர காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ராஜராஜன் மற்றும் கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஹரிகிரன் பிரசாத் ஆகியோர் சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டனர்.

ஒருமாத காலமாக தேடப்பட்டு வந்த சிறுமி அழுகிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம், பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

கொலையாளி கைது
அழுகிய நிலையில் சிறுமியின் சடலம்
கரூர் தீயணைப்புத்துறை
KARUR DISTRICT
CHILD MURDER CASE

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