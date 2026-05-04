கரூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கரூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் டி. சாமிநாதன், அதிமுக தரப்பில் பரமசிவம், நாதகவில் காஜா ஹுசைன் அகமது, தவெகவில் டாக்டர் நாகஜோதி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:46 AM IST
கரூர் (கரூர்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு காணலாம்.
தமிழகத்தில் தொழில்வளம் நிறைந்த தொகுதிகளில் முக்கியமானது கரூர். ஆரம்பகாலம் முதலாகவே அதிமுகவின் கோட்டையாக கரூர் விளங்கி வருகிறது. ஒருசில தேர்தல்களில் மட்டுமே திமுக வெற்றி வாகை சூடியிருக்கிறது.
ஆனால், கரூரை தன் வசம் வைத்திருந்த செந்தில் பாலாஜி திமுக வசம் சென்றதால், கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அத்தொகுதி திமுகவிடம் சென்றது.
இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் தியாகராஜன் களமிறங்கியுள்ளார். செந்தில் பாலாஜி தான் போட்டியிட போகிறார் என தகவல் வெளியான நிலையில், கடைசி நேரத்தில் கோவை தெற்கு தொகுதிக்கு மாறினார்.
அதிமுக சார்பில் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரும், தவெக சார்பில் வி.பி. மதியழகனும், நாதக சார்பில் கருப்பையா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
கரூர் தொகுதியில் மொத்தம் 2,29,995 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 93.41 சதவீதத்தினர் இந்த தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர்.
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி, அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரை 12,448 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
கரூர் தொகுதி கள நிலவரத்தை வைத்து பார்க்கும் போது திமுக வேட்பாளர் தியாகராஜனுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனினும், அதிமுக வேட்பாளர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கருக்கும் மக்கள் செல்வாக்கு நிரம்ப இருப்பதால் கடும் போட்டி நிலவும் எனக் கூறப்படுகிறது.
அதேபோல, தவெக வேட்பாளர் வி.பி. மதியழகனும் அதிக அளவில் வாக்குகளை பிரிப்பார் எனக் கூறப்படுவதால், கரூர் தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார் என்பதை சில மணிநேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.
|கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|செந்தில் பாலாஜி
|திமுக
|2016
|எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர்
|அதிமுக
|2011
|செந்தில் பாலாஜி
|அதிமுக