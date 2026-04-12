கரூர் திமுக வேட்பாளருக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை
வருமான வரித்துறை சோதனையால் கரூர் மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
Published : April 12, 2026 at 10:18 PM IST
கரூர்: திமுக வேட்பாளர் தியாகராஜனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனை நடத்தி வருகின்றன.
வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. வாக்குப்பதிவிற்கு சரியாக இன்னும் 10 நாட்களே உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
அதேபோல், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல்காந்தி, வயநாடு எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா என தேசிய கட்சிகளின் தலைவர்களும் இன்னும் சில தினங்களில் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகைத் தந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடவுள்ளனர். இதனால் தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் விறுவிறுப்படைந்துள்ளது.
மற்றொரு புறம் தேர்தலை நேர்மையாக நடத்தும் நடவடிக்கைகளில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முனைப்பு காட்டி வருகிறது. அதன்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் மற்றும் கண்காணிப்பு குழு அதிகாரிகள் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா மற்றும் பரிசுப் பொருட்களை அரசியல் கட்சிகள் வழங்குவதை தடுக்கும் வகையில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
அதன் தொடர்ச்சியாக, கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் தியாகராஜனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் இன்று (ஏப்ரல் 12) மாலை முதல் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். ராம்நகரில் உள்ள வீடு, கரூர்-ஈரோடு சாலையில் அமைந்துள்ள தொழில் நிறுவனங்கள், பங்குதாரராக உள்ள நிறுவனங்கள், அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் குழுக்களாகப் பிரிந்து சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சோதனையால் கரூர் திமுக நிர்வாகிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய எம்எல்ஏவான முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் தீவிர ஆதரவாளராக தியாகராஜன் உள்ளார். தற்போது செந்தில் பாலாஜி கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அதேபோல் கரூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.