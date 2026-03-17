கரூரில் முதல் நாளிலேயே கணக்கில் வராத ரூ. 1 லட்சம் பறிமுதல் - ஆட்சியர் பேட்டி
கடந்த தேர்தல்களில் பெறப்பட்ட புகார்கள், வழக்குகள் அடிப்படையில், 45 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக கரூர் ஆட்சியர் ரவிக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்
Published : March 17, 2026 at 2:45 PM IST
கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த முதல் நாளிலே ஒரு லட்சம் கணக்கில் வராத பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும், ஆட்சியருமான கு.ரவிக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் வேட்பு மனுதாக்கல் வரும் மார்ச் 30 ஆம் தேதி துவங்கி, வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. பின்னர் கரூர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும் மாவட்ட ஆட்சியருமான கு.ரவிக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “கரூர் மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. வரும் மே 5 ஆம் தேதி வரை தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறையில் இருக்கும். வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மே 4 ஆம் தேதி வரை தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மீறல்கள் இருந்தால், வேட்பாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் 24 மணி நேரமும் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 18005994403 எண்ணில் புகார் அளிக்கலாம்.
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 645 வாக்குச்சாவடி அமைவிடங்களில், 1111 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தேர்தலில் ஆண் வாக்காளர்கள் 4,06,027 பெண் வாக்காளர்கள் 4,39,054 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் 83 பேர் என மொத்தம் 8,45,164 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர்.
கரூர் மாவட்டத்தில் நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் தொடர்பான புகார்களை கண்காணிக்க ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு மூன்று பறக்கும் படையினர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என கூறினார்.
வேட்புமனுத்தாக்கல் குறித்து பேசுகையில், “கரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்வதற்கு கரூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வேட்புமனு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அதே போல் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலும், அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு அரவக்குறிச்சி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலும், குளித்தலை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு குளித்தலை சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் வேட்பு மனு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது” என்றார்.
தேர்தல் பறக்கும் படையினர் சோதனை குறித்து பேசுகையில், “கரூர் மாவட்டத்தில் நேற்று 11 மணி வரை குளித்தலையில் ரூபாய் ஒரு லட்சம் கணக்கில் வராத பணம் பறக்கும் படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி அதிக அளவில் பணத்தை பொதுவெளியில் கொண்டு வருவதை தவிர்க்க வேண்டும். வாகன சோதனையில் ஆவணங்கள் இன்றி பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டால், அதன் உண்மை தன்மையை கண்டறிய கண்காணிப்புக் குழு ஆய்வு செய்து, பின்னர் பொதுமக்களிடம் ஆவணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே பணம் ஒப்படைக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிக்குமார், “கரூர் மாவட்டத்தில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் என்று எதுவும் இல்லை. இருந்த போதும் கடந்த தேர்தல்களில் பெறப்பட்ட புகார்கள், வழக்குகள் அடிப்படையில், 45 வாக்குச்சாவடிகள் கண்காணிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டிய வாக்குச்சாவடிகள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அங்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புகள் தீவிரப்படுத்தப்படும்.
மேலும் கரூர் மாவட்டத்தில் அரசு சுவர்களில், அரசியல் கட்சிகள் விளம்பரம் 48 மணி நேரத்தில் அகற்றுவதற்கு, மாவட்ட நிர்வாகம் தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. சுவற்றில் தனிநபர், அரசியல் கட்சிகளின் விளம்பரங்கள் இருந்தால் 72 மணி நேரத்தில் அகற்றப்படும். உரிய அனுமதி பெற்று சுவர் விளம்பரம் செய்ய வேண்டுமென அரசியல் கட்சியினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.