தேர்தல் திருவிழா 2026: கரூரில் மீண்டும் களமிறங்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
திமுக சார்பில் செந்தில் பாலாஜி கரூர் தொகுதியில் மீண்டும் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் தொகுதியை மீண்டும் தங்களது கோட்டையாக மாற்றும் முயற்சியில் அதிமுகவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : March 25, 2026 at 1:36 PM IST
கரூர்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
யார் இந்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்?
கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள மிக முக்கிய சமூகமான கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், 1965- ஆம் ஆண்டு கரூரில் பிறந்தார். ஆரம்பம் முதலே அதிமுகவில் பயணித்து வருகிறார் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர். தாந்தோணிமலை அதிமுக ஒன்றியச் செயலாளராக தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், கடந்த 2015- ஆம் ஆண்டு கரூர் மாவட்டச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து மாவட்டச் செயலாளராகப் பதவி வகித்து வருகிறார்.
தாந்தோணிமலை ஊராட்சி ஒன்றிய குழு உறுப்பினராக மூன்று முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முதன்முறையாகப் போட்டியிட்ட எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பேங்க் சுப்பிரமணியத்தை விட 441 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்தார்.
2016 முதல் 2021 வரையிலான அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பதவி வகித்தார். போக்குவரத்துத் துறையில் மின்சார பேருந்துகள் மற்றும் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் வாகனம் ஓட்டும் போது ஓட்டுநர் உரிமம் கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை கறாராக அமல்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து 2021-ம் ஆண்டு நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் செந்தில்பாலாஜியிடம் 12,448 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். தற்போது மூன்றாவது முறையாக கரூர் தொகுதியில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் களம் காண்கிறார்.
செந்தில் பாலாஜியை வீழ்த்துவாரா எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்?
திமுகவின் கரூர் மாவட்டச் செயலாளரும், மேற்கு மண்டல திமுக பொறுப்பாளருமான செந்தில் பாலாஜி கரூர் தொகுதியில் மீண்டும் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கரூர் தொகுதியை மீண்டும் தங்களது கோட்டையாக மாற்றும் முயற்சியில் அதிமுகவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கடந்த வாரம் கரூர் மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வருகைத் தந்த பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது, "கரூர் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு செந்தில் பாலாஜியை தோற்கடிக்காமல் திரும்ப மாட்டேன்" என்று கூறியுள்ளார்.