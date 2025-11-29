ETV Bharat / state

காதலால் எலெக்ட்ரீசியன் எடுத்த விபரீத முடிவு; பள்ளி மாணவி மருத்துவமனையில் அனுமதி

இருவரும் சேர்ந்து வாழ முடியாது என்பதால், நாங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள திட்டமிட்டோம் என மாணவி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

கரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை - கோப்புப் படம்
கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை - கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 29, 2025 at 4:51 PM IST

கரூர்: அரவக்குறிச்சி அருகே பள்ளி மாணவியின் கழுத்தை அறுத்து விட்டு, எலெக்ட்ரீசியன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரவக்குறிச்சி அருகே உள்ள வேலம்பாடி ரெங்கராஜ் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் வசந்தகுமார் (26), எலெக்ட்ரீசியனாக வேலை பார்த்து வந்தார். இவர் அருகே உள்ள அரசுப் பள்ளியில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புப் படிக்கும் 16 வயது மாணவியை கடந்த மூன்று வருடங்களாகக் காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதாலும், மாணவி இன்னும் பள்ளிப் படிப்பையே முடிக்கவில்லை என்பதாலும் பெற்றோர் இவர்களின் காதலுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுள்ளனர். இதனால், கடந்த சில நாட்களாக இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்ளாமல் இருந்துள்ளனர். இந்நிலையில், நேற்று வழக்கம் போல் பள்ளிக்கு சென்ற மாணவி, வழியில் வசந்தகுமாரை சந்தித்துப் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, தனக்கு நாளை பள்ளி விடுமுறை என்று வசந்தகுமாரிடம் மாணவி கூறியுள்ளார்.

கழுத்தில் அறுபட்டு கிடந்த மாணவி

தங்களின் காதல் விவகாரம் குறித்து விரிவாக பேசுவதற்காக காத்திருந்த வசந்தகுமாரும், மாணவியின் பெற்றோர் வெளியே சென்றவுடன், இன்று அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.

இந்த சூழலில், வீட்டில் இருந்து மாணவியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடிச் சென்ற அக்கம்பக்கத்தினருக்கு பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஒரு அறையில் மாணவி கழுத்து அறுபட்ட நிலையில் ரத்த வெள்ளத்திலும், வசந்தகுமார் தன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதையும் பார்த்து அதிர்ந்து போனார்கள். இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக அரவக்குறிச்சி காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

காவல் துறையினர் வந்து மாணவியை மீட்டு அரவக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு முதல் உதவிக்காக அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் தீவிர மேல்சிகிச்சைக்காக, கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். தற்போது மாணவியின் உடல்நிலை தேறி வருவதாக மருத்துவர்கள் நம்மிடம் தெரிவித்தனர். வசந்தகுமாரின் உடலை, பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்காக அரவக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

காவல்துறை விசாரணை

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து, அரவக்குறிச்சி காவல் துறையினர் விசாரணையைத் தொடங்கினர். அக்கம்பக்கத்தில் விசாரணையை முடித்து விட்டு, இருவரின் காதல் தொடர்பான தகவல்களை திரட்டிய காவல்துறை, சிகிச்சைப்பெற்று வரும் மாணவியிடம் வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளனர்.

அதில், “இருவரும் சேர்ந்து வாழ முடியாது என்பதால், உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள திட்டமிட்டோம். எனவே, வீட்டில் பெற்றோர் இல்லாத நேரத்தில் அதை நிறைவேற்ற முடிவெடுத்தோம்” என்று தெரிவித்துள்ளார். இதனை பதிவு செய்து கொண்ட காவல்துறை, மேற்கொண்டு இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: ராமநாதபுரம்: பள்ளிக்கு செல்லும் வழியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி கொலை - இளைஞர் கைது!

இது தொடர்பாக காவல் துறையினரிடம் கேட்ட போது, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் மாணவி உடல் தேறியதும், இந்த சம்பவத்திற்கான உண்மை தெரிய வரும் என்று நம்மிடம் தெரிவித்தனர்.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது!

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் இலவச தொடர்பு எண் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவும், help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். மேலும், டாடா நிறுவனத்தின் +91 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

