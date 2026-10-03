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பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி கருப்பு முருகானந்தம் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல்

"நான் சமூகத்தில் மதிப்புமிக்க பொறுப்பில் உள்ளேன். எனவே இந்த வழக்கில் எனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும். நீதிமன்றம் விதிக்கும் அனைத்து நிபந்தனைகளுக்கும் நான் கட்டுப்படுவேன்"

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 11:03 PM IST

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சென்னை: பெண் ஒருவர் அளித்த புகாரின் கீழ் கைது நடவடிக்கையை தவிர்ப்பதற்காக பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி கருப்பு முருகானந்தம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பாஜக முன்னாள் பிரமுகர் கருப்பு முருகானந்தம் தாக்கல் செய்துள்ள முன்ஜாமீன் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

பெங்களூரைச் சேர்ந்த திவ்யா சேஷாத்ரி என்பவர் கடந்த செப்டம்பர் 24-ம் தேதி, திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

அதில், நானும், அந்த பெண்ணும் மிக நெருக்கமாக இருந்ததாகவும், அவரை இழிவுப்படுத்தும் வகையில் மார்பிங் புகைப்படங்கள், வீடியோக்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்ததாகவும், தன்னை ஏமாற்றியதாகவும் கூறி மனு அளித்துள்ளார். அந்த மனுவின் அடிப்படையில் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.

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இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானது. தனது கணவரை பிரிந்து வாழ்வதாகவும், தனக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என வேறொரு நண்பரும் மூலமாக அறிமுகமான அவருக்கு பல்வேறு உதவிகளை நான் செய்துள்ளேன்.

இந்நிலையில், என் மீது பொய்யான புகாரை அந்த பெண் அளித்துள்ளார். நான் சமூகத்தில் மதிப்புமிக்க பொறுப்பில் உள்ளேன். எனவே இந்த வழக்கில் எனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும். நீதிமன்றம் விதிக்கும் அனைத்து நிபந்தனைகளுக்கும் நான் கட்டுப்படுவேன்" என கருப்பு முருகானந்தம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த மனு, விரைவில் விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட உள்ளது.

TAGGED:

கருப்பு முருகானந்தம்
பாஜக
பாலியல் புகார்
முன்ஜாமீன்
KARUPPU MURUGANANTHAM

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