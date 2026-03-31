நான் சித்தரிக்கப்பட்ட ரவுடி, இபிஎஸ் ஒரிஜினல் ரவுடி - கருணாஸ் விமர்சனம்
எடப்பாடியிடம் இருக்கும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் ஒரு இலை இறந்துவிட்டதாக கருணாஸ் விமர்சித்தார்.
Published : March 31, 2026 at 9:24 PM IST
சிவகங்கை: நான் சித்தரிக்கப்பட்ட ரவுடி, எடப்பாடி பழனிசாமி தான் ஒரிஜினல் ரவுடி என சிவகங்கை தொகுதியில் போட்டியிடும் நடிகர் கருணாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள சூழலில், திமுக கூட்டணியில் உள்ள கருணாஸ் தலைமையிலான முக்குலத்தோர் புலிப்படை கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இம்முறை கருணாஸ் சிவகங்கை தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
இந்நிலையில், சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நடிகரும், சிவகங்கை தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான கருணாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, “சிவகங்கை தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பளித்தது திமுக தலைமை தான். அவர்கள் எந்த முடிவு எடுத்திருந்தாலும், இந்த தேர்தலை நான் சந்தித்து இருப்பேன். இதற்கு முன்பு அதிமுக சின்னத்தில் நின்றேன். இரட்டை இலை சின்னத்தில் அம்மாவிற்காக தான் மக்கள் வாக்களித்து வெற்றியடைய செய்தனர். அது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கான வாக்கு அல்ல.
எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டு, எனது சமூகத்தை புறக்கணித்தார். ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் மற்றும் சின்னம்மாவை (சசிகலா) அடையாளம் அற்றவர்களாக மாற்றும் முயற்சியில் ஈபிஎஸ் ஈடுபட்டார். ஆகையால், எடப்பாடியின் மக்கள் விரோத போக்கை கண்டித்து அதிமுகவிலிருந்து வெளியேறினோம். தற்போது, எடப்பாடியிடம் இருக்கும் இரட்டை இலைகளில் ஒரு இலை செத்துவிட்டது. அதுவும் பாஜகவிடம் போய்விட்டது” என்றார்.
தொடர்ந்து உங்களது மகன் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவாரா என்ற கேள்விக்கு, “எனது மகன் கென் கருணாசுக்கும், அரசியலுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. எனக்காக அவர் பிரச்சாரம் செய்து, நான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற அவசியமும் இல்லை. நான் 5 ஆண்டு காலம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செய்த சாதனைகளையும், திட்டங்களையும், தற்போது அறிவித்துள்ள வாக்குறுதிகளையும் கூறி பிரச்சாரம் செய்வேன். குறிப்பாக, முதல்வரின் 'இல்லத்தரசி' என்ற ஒரு திட்டம் போதும் நான் வெற்றி பெறுவதற்கு” என தெரிவித்தார்.
ரவுடிகளை இறக்கியிருப்பதாக அதிமுக வேட்பாளர் வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுக்கு, “அரசியல் சூழ்ச்சி காரணமாக, எடப்பாடி என் மீது பொய்யாக வழக்குகள் போட்டு, என்னை ரவுடி போல சித்தரித்துவிட்டார். உண்மையில் அவர் தான் ரவுடி” என கருணாஸ் தெரிவித்தார்.