தனியார் பல்கலைக்கழக சட்ட மசோதா விவகாரம்; வைரலாகும் கருணாநிதியின் பழைய கடிதம்!
கல்லூரி ஆசிரியர்களையோ, மாணவர்களையோ பாதிக்க செய்யும் எந்த ஒரு முடிவையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளாது என அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதியின் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 26, 2025 at 9:52 PM IST
சென்னை: தனியார் பல்கலைக்கழக சட்ட திருத்த மசோதா கருத்து கேட்ட பிறகு முடிவு என்ற பெயரில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதற்கு, மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதியின் கடிதமும் பின்னணியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் நூற்றுக்கும் அதிகமான அரசு உதவி பெறும் கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் போதிய உள் கட்டமைப்பு வசதி கொண்ட கல்லூரிகளை தனியார் - பழுப்புப் பல்கலைக்கழகமாக மாற்றுவதற்கு வழிவகை செய்யும் சட்ட திருத்த மசோதா கடந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன் காரணமாக பிரபலமான கல்லூரிகள் அனைத்தும் மாநில தனியார் பல்கலைக்கழகங்களாக உருமாறும் நிலை ஏற்பட்டது.
அரசு உதவி பெறும் அனைத்து தனியார் கல்லூரிகளிலும் காலையில் அரசு கல்வி கட்டணத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய பிரிவும், மாலையில் சுய நிதி அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய பிரிவுகளும் இயங்குகின்றன. காலை நேர கல்லூரியில் சேரும் மாணவருக்கு ஆண்டுக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் என்பதும், மாலையில் சுயநிதி அடிப்படையில் படிக்கக்கூடிய மாணவருக்கு ஆண்டு கட்டணம் 2 லட்சம் ரூபாய் முதல் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை கூட செலவாகிறது. இந்த கல்லூரிகளை முழுக்க முழுக்க தனியார் பல்கலைக்கழகமாக மாற்றினால், அரசு நிதி உதவியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களின் கல்வி கேள்விக்குறியாகும் என்பது கல்வியாளர்களின் கடுமையான கருத்தாக உள்ளது.
இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அரசு திடீரென இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது. கல்வியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோரின் கருத்துக்களை கேட்ட பிறகு இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று உயர்கல்வி அமைச்சர் கோவி செழியன் அறிவித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முடிவை எடுத்து, சட்ட திருத்த மசோதாவை கொண்டு வந்து, அதனை சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றியும் முடித்த பிறகு, திடீரென பின்வாங்கி இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. குறிப்பாக, 2008 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி வெளியிட்ட ஒரு கடிதம் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
அதாவது, அரசு நிதி உதவி பெறும் கல்லூரிகளை தனியார் பல்கலைக்கழகங்களாக மாற்றும் திட்டம் 2008 ஆம் ஆண்டே உருவாகி இருக்கிறது. அப்போது இது போன்ற ஒரு முடிவை அரசு எடுக்கக் கூடாது என்று அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு பல்வேறு ஆசிரியர் அமைப்புகள் கடிதம் மூலமாக வலியுறுத்தி இருக்கின்றன. அப்படி மதுரையை தலைமை இடமாகக் கொண்டு இயங்கக்கூடிய மூட்டா என்ற பல்கலக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்திற்கு கருணாநிதி பதில் கடிதம் அனுப்பி இருக்கிறார். அந்த கடிதம் தான் தற்போது பேராசிரியர்கள் மத்தியிலும், கல்வியாளர்கள் மத்தியிலும் வைரலாக பரவி வருகின்றன.
2008, ஆகஸ்ட் 28 ம் தேதியிட்ட அந்த கடிதத்தில், '' தாங்கள் கல்லூரிகளை பல்கலைக்கழகங்களாக தரம் உயர்த்துவது தொடர்பாக தெரிவித்துள்ள கருத்துக்களை, தமிழக அரசு நிச்சயமாக பரிசீலனை செய்யும். கல்லூரி ஆசிரியர்களையோ, மாணவர்களையோ பாதிக்க செய்யும் எந்த ஒரு முடிவையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளாது என்று தட்டச்சு செய்யப்பட்ட அந்த கடிதத்தில், கூடுதலாக சில வார்த்தைகளை தனது கைப்பட கருணாநிதி எழுதி இருக்கிறார். அதில், நல்லதே நடக்கவும், நடந்திடவும், நாம் ஒத்துழைப்போம் என்று எழுதி இருக்கிறார். இந்த கடிதம் தான் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.
அப்போது பரிசீலனை செய்யப்பட்ட அந்தத் திட்டம், பேராசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று கைவிடப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி கருணாநிதியால் கைவிடப்பட்ட ஒரு முடிவு, தற்போது அதே திமுக ஆட்சி காலத்தில் செயல்படுத்துவதற்கு முடிவெடுக்கப்பட்டு, சட்ட திருத்த மசோதாவும் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கிறது. இதனை செயல்படுத்தினால், கருணாநிதியின் முடிவுக்கு எதிராக அமையும் என்று ஆளுங்கட்சி தரப்பின் கவனத்திற்கு சிலர் கொண்டு சென்றதாகவும், அதன் அடிப்படையிலும், பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் சங்க அமைப்புகள் எதிர்ப்பு காரணமாகவும், சட்ட திருத்த மசோதா கருத்து கேட்ட பிறகு முடிவு என்ற பெயரில் நிறுத்தி வைத்திருப்பதாக உயர்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் தொடர்ந்து அதே நிலையில் இயங்கும் என்றும், இதனால் ஏழை, எளிய மாணவர்கள் தொடர்ந்து அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் உயர் கல்வி பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும் கல்வியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழக அரசின் இந்த முடிவுக்கு, கல்வியாளர் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு, பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்க தலைவர் காந்திராஜ், அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் சுரேஷ், பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தின் முன்னாள் மாநில தலைவர் பெ.திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.