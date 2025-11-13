ETV Bharat / state

நீதிபதி மீது காலணி வீச முயற்சி! தொடரும் கருக்கா வினோத்தின் அட்டகாசம்!

முன்னதாக, ஆளுநர் மாளிகை மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் ரவுடி கருக்கா வினோத்துக்கு என்.ஐ.ஏ நீதிமன்றம் பத்தாண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது.

நீதிமன்றத்தில் இருந்து கருக்கா வினோத்தை காவல்துறையினர் அழைத்து சென்றனர்.
நீதிமன்றத்தில் இருந்து கருக்கா வினோத்தை அழைத்துச் சென்ற காவல் துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 13, 2025 at 4:11 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 4:29 PM IST

சென்னை: ஆளுநர் மாளிகை மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் தனக்கு அதிகபட்ச தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி ரவுடி கருக்கா வினோத் சென்னை ஆறாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி மீது காலணியை வீச முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிண்டி ஆளுநர் மாளிகை நுழைவு வாயில் முன்பு, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 25 அன்று, பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் 42 வயதாகும் ரவுடி கருக்கா வினோத்துக்கு பத்தாண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்தது.

இந்நிலையில், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள டாஸ்மாக் கடை ஒன்றில் அடிதடியில் ஈடுப்பட்ட கருக்கா வினோத், அந்த கடை மீதும் பெட்ரோல் குண்டு வீசியதாக வழக்குபதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கில் அவரை ஆஜர்படுத்துவதற்காக காவல்துறை சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள ஆறாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு இன்று அழைத்து வந்தனர்.

நீதிபதி பாண்டியராஜ் முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்ட கருக்கா வினோத், ‘ஆளுநர் மாளிகை வழக்கில் தமக்கு அதிகபட்ச தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று முழங்கியவாறு தனது காலணியை கழட்டி நீதிபதியை நோக்கி வீச முயன்றுள்ளார்.

உடனடியாக சுதாரித்துக் கொண்ட காவல் துறையினர் கருக்கா வினோத்தை தங்களது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதனையடுத்து நீதிபதி, இது போன்ற குற்றவாளிகளை நேரடியாக நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வராமல் காணொளி காட்சி மூலம் ஆஜர்படுத்துமாறு காவல் துறைக்கு அறிவுறுத்தினார்.

ஆளுநர் மாளிகை வழக்கு

2023-ல் கருக்கா வினோத் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட ஆளுநர் மாளிகை அருகே பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கை, மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, என்.ஐ.ஏ விசாரித்து வந்தது.

இந்த வழக்கில் வினோத் மீது கூட்டு சதி உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவ்வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை முடித்த என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள், கருக்கா வினோத் மீதான 680 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை பூவிருந்தவல்லி என்.ஐ.ஏ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணையின் தீர்ப்பு நேற்று வழங்கப்பட்டது. அதில், கருக்கா வினோத்திற்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும், 10 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனையும் விதித்து பூவிருந்தவல்லி என்.ஐ.ஏ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

