மனித வாடையே ஆகாதவர் விஜய்: கடுமையாக சாடிய கரு.பழனியப்பன்!
'திமுக 75 அறிவுத் திருவிழாவின்’ புத்தகக் கண்காட்சிக்கு விஜய் வீட்டுக்கு அருகே இருப்பவர்கள் யாராவது வந்திருந்தால், ’காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு’ என்ற புத்தகத்தை அவருக்கு கொண்டுபோய் கொடுங்கள் என கரு.பழனியப்பன் கிண்டலாக கூறினார்.
Published : November 13, 2025 at 12:03 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்துள்ள திரைப்பட இயக்குநர் கரு. பழனியப்பன், மனித வாடையே விஜய்க்கு ஆகாது எனக் கூறினார்.
திமுகவின் 75-வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, ’திமுக 75 அறிவுத் திருவிழா’ என்னும் நிகழ்ச்சியானது நவ.8ஆம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதில் ஒரு அங்கமாக திமுக இளைஞரணி முன்னெடுப்பில் புத்தகக் கண்காட்சியும் நடைபெற்று வருகிறது. 5ஆம் நாளான நேற்று, கோவன் கலைக்குழு சார்பில் ’திராவிட சிந்தனைமிக்க சமூகத்தில் வேரூன்றி உள்ள பிற்போக்கு கருத்துக்களை முறியடிப்பது’ என்ற தலைப்பில் கூத்து நடைபெற்றது.
இதைத் தொடர்ந்து ’வரலாற்றைப் படிப்போம், வரலாற்றைப் படைப்போம்’ எனும் தலைப்பில் திரைப்பட இயக்குநர் கரு.பழனியப்பன் சிறப்புரையாற்றினார். மேலும், திராவிட இயக்க எழுத்தாளர் திருநாவுக்கரசு, சென்னை மேற்கு மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் பிரகாஷ், தென்மேற்கு மாவட்ட இளைஞர் அணி அமைப்பாளர் ராஜா அன்பழகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய கரு.பழனியப்பன், “இங்கு விஜய் வீட்டுக்கு அருகே இருப்பவர்கள் யாராவது வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் ’காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு’ புத்தகத்தை என்னிடம் இருந்து பெற்றுக் கொண்டுபோய், அவரிடம் கொடுங்கள். அவர் படிக்கட்டும். விஜய் சமீபத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ’ஐம்பெருங்குழு மற்றும் எண்பேராயம்' போன்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி இருந்தார். இது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது.
மிகப்பெரிய இலக்கியவாதி தான் அவருக்கு இதை எழுதிக் கொடுத்திருக்க வேண்டும். எனக்கு எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் மீது தான் சந்தேகம் உள்ளது. முதலில் விஜய் அந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கும் பொருள் சொல்ல வேண்டும்.
தவெக மாநாட்டுகள் அனைத்திலும் பார்த்திருப்பீர்கள். நிர்வாகிகளுக்கும், விஜய்க்கும் நடுவே 8 அடி இடைவெளி இருக்கும். ஏனெனில் மனித வாடையே விஜய்க்கு ஆகாது. ஆனால், கரூர் சம்பவத்திற்குப் பிறகு செயற்குழுக் கூட்டத்தில் நிர்வாகிகளின் தோளோடு உரசிக்கொண்டு அவர் அமர்ந்திருந்தார்.
இந்தியாவிலேயே SIR விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் சென்று வழக்குத் தொடுத்து சட்டப்படி எதிர்கொண்டு வரும் ஒரே கட்சி திமுக மட்டும்தான். ஆனால், போராட கூட விரும்பாத விஜய், எதற்கும் முன் வரவில்லை. பொறுப்பில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் திமுக செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும். கடந்த நான்காண்டுகளாக எடப்பாடி பழனிசாமி எங்கிருந்தார் என யாருக்குமே தெரியாது. தேர்தலுக்கு ஆறு மாத காலத்துக்கு முன் வெளியே வந்து மக்களை சந்திப்பார். அதற்கு முன்பும் கூட, எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும்போதெல்லாம் கொடநாட்டிற்குச் சென்று அதிமுக உறங்கிவிடும்” என்றார்.