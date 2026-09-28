தவெக அரசின் செயல்பாடுகள் நிர்வாக அனுபவமின்மையை காட்டுகிறது - கார்த்தி சிதம்பரம் விமர்சனம்
தவெக அரசு ஒரு அரசாணையை வெளியிட்டுவிட்டு, மற்ற அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்பு கிளம்பியதும் அதனை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்கிறது என்று கார்த்தி சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : September 28, 2026 at 8:03 AM IST
சென்னை: தவெக அரசின் செயல்பாடுகள் நிர்வாக அனுபவமின்மையை காட்டுகிறது என காங்கிரஸ் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப. சிதம்பரத்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை சூளைமேடு பகுதியில் நடைபெற்றது. மத்திய சென்னை காங்கிரஸ் கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் கராத்தே செல்வம், மாமன்ற உறுப்பினர் சுகன்யா செல்வம் ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்த்தி சிதம்பரம், “தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் சில மாதங்களிலேயே அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அரசாணைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள் தொடர் சர்ச்சைகளை சந்தித்து வருகின்றன. அரசியல் கட்சிகள், மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து, பல முடிவுகளை அரசு திரும்பப் பெற்றும், சிலவற்றை மறுபரிசீலனை செய்தும் வருகின்றன.
அதில் முதன்மையானது, தகவலறியும் உரிமைச் சட்ட விலக்கு. பொது நிர்வாகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு துறை ஆர்.டி.ஐ சட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளித்து கடந்த செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி அரசாணை வெளியிட்டது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு நிலவியதால் தற்போது இந்த அரசாணை முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள், அரசியல் போராட்டங்களில் பங்கேற்கத் தடை விதித்து கடந்த ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி வெளியான சுற்றறிக்கைக்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்ததால், மறுநாளே அந்த சுற்றறிக்கை வாபஸ் பெறப்பட்டது. தவெக அரசு அரசாணை வெளியிட்டு, எதிர்க்கட்சி மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்பு கிளம்பியவுடன் அதனை வாபஸ் வாங்குவது என்பது நிர்வாக அனுபவமின்மையை தான் வெளிப்படுத்துகிறது.
அதேபோல், திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகளின் விவரங்களை சேகரிக்க உத்தரவிட்ட தாசில்தாரின் சுற்றறிக்கையும் வாபஸ் பெறப்பட்டு, அவரும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, பட்டினப்பாக்கத்தில் ரூ.1,200 கோடி செலவில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு மீனவ அமைப்புகளும், அரசியல் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், அந்த திட்டத்திற்கான இடம் தற்போது மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மேல்மா பகுதியில் நிலக் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பும் விவசாயிகளின் போராட்டத்தால் கைவிடப்பட்டது. முதலமைச்சர் விஜய் அலுவலக சிறப்பு அதிகாரியாக ஜோதிடர் நியமிக்கப்பட்டதாக எழுந்த சர்ச்சையும் ஒரே நாளில் மாற்றியமைக்கப்பட்டு அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது.
ஒரு விஷம் மீது அரசு முடிவெடுப்பதற்கு முன்பு தீவிரமாக ஆலோசித்து அரசாணை வெளியிட வேண்டும். இந்த அரசு ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் இயங்கும் அரசு போன்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.