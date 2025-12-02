ETV Bharat / state

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கைவண்ணத்தால் ஜொலிக்கும் கார்த்திகை அகல் விளக்குகள்!

சிகிச்சைக்கு பின்பு தங்களாலும் சம்பாதிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையை மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெற்றுள்ளதாக சோயா மையத்தின் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் டேவிட் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அகல்விளக்குகளுக்கு வண்ண தீட்டினர். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 2, 2025 at 9:54 PM IST

By இரா. மணிகண்டன்

குடும்ப சூழல் மற்றும் சமூக சூழல் உட்பட பல்வேறு காரணங்களால் பலர் மனநலம் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனர். பெரும்பாலும் இப்படி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை குடும்பத்தினர் ஆதரிக்காததால், அவர்கள் வீதியில் சுற்றி திரிவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. இது போன்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை, பல்வேறு தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் மீட்டெடுத்து அரசின் உதவிகளோடு அவர்களுக்கு சிகிச்சையும் வழங்கி வருகிறார்கள்.

குறிப்பாக அழுக்கு துணியுடன், நீளமாக வளர்ந்த தாடியுடன் சாலையில் திரியும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை, தொண்டு நிறுவனத்தினர் மனிதாபிமானத்துடன் அணுகி, அவர்களை அழகுப்படுத்தி தொண்டு நிறுவன இல்லத்தில் தங்க வைக்கின்றனர். மேலும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்காக தொழில் பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

புத்துயிர் அளிக்கும் தொண்டு நிறுவனங்கள்

இதேபோல, அரசின் ஆதரவற்ற பாதிக்கப்பட்டோருக்கான மீட்பு மற்றும் அவசர சிகிச்சை மையம் திருநெல்வேலி டவுன் பகுதியில் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு சோயா அறக்கட்டளையைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள், அரசின் உதவியோடு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்டு வந்து, அவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சையும் பயிற்சிகளையும் வழங்கி வருகிறார்கள். இதே மையத்தில் அவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவும் வழங்கப்படுகிறது.

ஜொலிக்கும் கார்த்திகை அகல் விளக்குகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சோயா அறக்கட்டளை சார்பில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வர, பல்வேறு புத்தாக்க பயிற்சிகள் மற்றும் தொழில் பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அகல் விளக்கில் வண்ணம் தீட்டி அதனை விற்பனை செய்யும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கைவண்ணத்தால் அகல்விளக்குகள் உருவாக்கப்பட்ட்டது. (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த மையத்தில் 10 ஆண்களும், 10 பெண்களும் என மொத்தம் 20 பேர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதில் பெரும்பாலானோர் 90% குணம் அடைந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு மன அமைதி ஏற்படும் வகையிலும், சுயமாக தொழில் செய்யும் தன்னம்பிக்கை உருவாகும் வகையிலும் இந்த பணி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கைவண்ணத்தில் அகல் விளக்குகள்

அருகிலுள்ள மண்பாண்ட கூடங்களில் இருந்து அகல் விளக்குகள் வாங்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. தன்னார்வலர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள் விளக்குகளில் வண்ணம் தீட்ட அவர்கள் கற்று கொடுக்கின்றனர். அவர்கள் குழந்தைகள் போல கவனித்து பயிற்சி அளிக்கின்றனர். இதனை உன்னிப்பாக கவனித்து பயிற்சி பெறுவோர் விளக்குகளில் பல்வேறு நிறங்களில் வண்ணம் தீட்டி அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனை முன்பு விற்பனையும் செய்கின்றனர்.

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வண்ணம் தீட்டிய அகல்விளக்குகளை சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் விற்பனை செய்தனர். (ETV Bharat Tamil Nadu)

செடிகளில் உள்ள இலை வடிவம், மாங்காய் போன்ற வடிவங்கள் போன்றவற்றில் வண்ணம் தீட்டி தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துகின்றனர். இது தங்களின் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையும் அவர்களிடத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஜொலிக்கும் கார்த்திகை அகல் விளக்குகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாம் நேரில் சென்ற போது மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் குழுவாக அமர்ந்து வண்ணம் தீட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். தன்னார்வலர்களும், மாணவிகளும் அன்போடு அவர்களை கவனித்து வண்ணம் தீட்ட கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தனர். இவர்கள் கடந்த 10 நாட்களில் 300 ஜோடி விளக்குகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி விற்பனை செய்துள்ளனர்.

தன்னம்பிக்கையை விதைக்கும் சுயத்தொழில்

சோயா மையத்தின் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் டேவிட் கூறுகையில், “தற்போது கார்த்திகை தீபம் என்பதால் அகல் விளக்குகளில் வண்ணம் தீட்டும் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. சிகிச்சைக்கு பின்பு தங்களாலும் சம்பாதிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையை அவர்கள் பெற முடியும்.

மேலும், இதன் மூலம் மன அமைதியும் கிடைக்கிறது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் 125 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். அதில், 103 பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். தற்போது 20 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர். வட மாநிலங்களிலிருந்து வரும் நபர்களுக்கு அவர்களின் மொழி தெரிந்த நபர்களை வைத்து பயிற்சி வழங்கி வருகிறோம்” என்றார்.

மனநல பிரச்சினையில் இருந்து மீண்டு வந்த இசக்கியம்மாளிடம் பேசினோம். அவர், “விளக்கில் பெயிண்ட் அடிக்க சொல்லி தந்தார்கள். இதன் மூலம் மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஜாலியாகவும் இருக்கு. விளக்குகளை இங்கேயே நாங்கள் விற்றுக் கொள்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.

கல்லூரி படிப்பின் அங்கமான கள முன் பயிற்சிக்காக இந்த மையத்திற்கு வந்தோம்; இங்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பதை எளிதாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்றார் பயிற்சி கொடுத்து வரும் கல்லூரி மாணவி நாகலட்சுமி.

மாணவி சங்கரி கூறுகையில், "பல்வேறு மன நிலைகளில் இருப்பவர்களின் மனதை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் இந்த பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது" என்றார்.

விளக்குகளை விற்பனை செய்வதில் கிடைக்கும் வருமானம் இங்கு தங்கி இருக்கும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கே வழங்கப்படுகிறது. அவர்கள் வீடு திரும்பும் போது அவர்கள் சம்பாதித்த பணத்தை குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்க தொண்டு நிறுவனத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

