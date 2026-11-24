திருப்பரங்குன்றத்தில் வழக்கமான உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் மண்டபத்தில் ஏற்றப்பட்டது மகா தீபம்
மலையில் உள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்றுமாறு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்துமாறு தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 24, 2026 at 6:25 PM IST
மதுரை: முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதற்படை வீடான மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில், கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு இன்று (நவம்பர் 24) மாலை 6 மணியளவில் மலை மேல் வழக்கமாகத் தீபம் ஏற்றப்படும் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் தீப மண்டபத்திலேயே மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
பாரம்பரிய முறைப்படி ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா அருகே அமைந்துள்ள பழமையான கல்தூணில் இந்த ஆண்டு ஒரு முறை மட்டும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
ஆனால், நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஆகம விதிகள் மற்றும் பாரம்பரிய வழக்கப்படி, உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்திலேயே தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்பதில் தமிழ்நாடு அரசும் கோயில் நிர்வாகமும் உறுதியாக இருந்தன.
இதையடுத்து, திருவண்ணாமலையிலிருந்து வருகை தந்த சிறப்புக் குழுவினரால் தயார் செய்யப்பட்ட 4.5 அடி உயரம் மற்றும் 70 கிலோ எடை கொண்ட தாமரை வடிவக் கொப்பரையில், 400 கிலோ நெய், 150 மீட்டர் நீளமுள்ள காடா துணி மற்றும் 5 கிலோ சூடம் ஆகியவை கொண்டு இன்று மாலை 6 மணிக்கு உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் மண்டபத்தில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
மலைமேல் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டதும், கீழே திரண்டிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் "அரோகரா" என முழக்கமிட்டுப் பரவசத்துடன் தரிசனம் செய்தனர்.
உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவுக்கு எதிராகத் தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், மலை உச்சித் தூணில் தீபம் ஏற்ற இந்து அமைப்பினரும் பாஜகவினரும் முயற்சி செய்யலாம் என்பதால் மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது.
மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா (BNSS) சட்டத்தின் பிரிவு 163-ன் கீழ் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் 'சிவப்பு மண்டலம்' என அறிவிக்கப்பட்டு, ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
சட்டம் - ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க 12 துணை ஆணையர்கள் தலைமையில் சுமார் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட காவல் துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதோடு, 70-க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் முக அடையாளம் காணும் கேமராக்களும் பொருத்தப்பட்டன.
அரசியல் தலைவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை கைது
முன்னதாக, திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்வதற்காக புறப்பட்ட தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியிலும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் கோவை அன்னூர் அருகிலும், முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் மற்றும் இந்து அமைப்புகளின் நிர்வாகிகளும் காவல்துறையினரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கையாகக் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் பரபரப்புகளுக்கு மத்தியில், திருப்பரங்குன்றத்தில் எவ்வித அசம்பாவிதமும் இன்றி வழக்கமான இடத்திலேயே கார்த்திகை மகா தீபம் அமைதியான முறையில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.